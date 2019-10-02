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Гид по первому Art Weekend в Петербурге: арт-автобус, 4 маршрута и беседы об искусстве в рюмочной

5 и 6 октября пройдет первый в Петербурге art weekend — «день открытых дверей» городских галерей, арт-пространств и мастерских художников, организованный командой местного филиала ГЦСИ. В Берлине такие выходные с искусством собирают до 30 тысяч человек. Редакция «Собака.ru» изучила программу и потеводитель по 4 галерейным маршрутам, а также лекциям и экскурсиям: от разговоров об уличном-искусстве в рюмочной до перформанса «Что вообще происходит?».

  • Художник Петр Швецов и его сын Лука в мастерской, напоминающей одновременно алхимическую лабораторию и кунсткамеру 18 века.

  • Мастерская художника Ильдара Якубова

Что такое Art Weekend и зачем он нужен

Art Weekend или Gallery Weekend — это «день открытых дверей» городских галерей, арт-пространств и мастерских художников. Каждая институция готовит специальную программу лекций и публичных выступлений, экскурсий и планирует на даты Weekend’a вернисажи. Зрители за два дня обходят несколько площадок, где их встречает не сонный дежурный администратор «выходного дня», а кураторы и арт-медиаторы, готовые ответить на любые неприличные вопросы о современном искусстве. Кроме того, посещают мастерские художников, куда редко пускают даже профессионалов. На экскурсии в студии петербургских художников регистрация уже закрылась, хотя до начала Art Weekend еще два дня: посмотреть как работает Петр Швецов, медиа-художник Ильдар Якубов и скульптор Павел Игнатьев захотело больше людей, чем рассчитывали организаторы. В таких городах как Вена и Берлин, где работают сотни галерей, мероприятие собирает до 30 тысяч человек — это полноценные городские фестивали, а не закрытый междусобойчик специалистов. Подробнее о том, зачем Петербургу Art Weekend читайте в нашем интервью с организатором — директором Государственного центра современного искусства в Петербурге Марией Катц.

Маршруты и места

Команда Art Weekend распределила галереи, выставочные площадки и artist-run пространства по 4 маршрутам: район метро «Чернышевская», окрестности Невского проспекта, Петроградская сторона и Васильевский остров, а также северо-восточная окраина города. Получился первый за несколько лет полный гид всех мест города, связанных с современным искусством — 24 точки. Вы можете прогуляться по ним самостоятельно или присоединиться к туру с арт-медиаторами. Если вы зайдете в любую точку маршрутов в 12:00, 14:00, 16:00 или 18:00, то вам проведут экскурсию по пространству его кураторы. Все галереи и пространства работают с 12:00 до 20:00 (кроме Академии им. Штиглица). Полную программу и карту можно скачать тут.

  • Выставка Лизы Бобковой в MYTH Gallery

  • Выставка Лизы Бобковой в MYTH Gallery

  • Выставка в пространстве FFTN

Вокруг метро Чернышевская

7 точек: Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. Штиглица, MYTH Gallery, Anna Nova Gallery, пространство FFTN, Центр им.Курехина, Пушкинская 10, Antonov Gallery.

MYTH Gallery
ул. Чайковского, 28

Новая галерея у Таврического сада, с белыми стенами, лепниной и печью позапрошлого века — пространство порадует ценителей бережного отношения к петербургской старине. Сейчас там проходит выставка «Буферная зона» Лизы Бобковой — художника по металлу, которая не ограничивается одним медиа: вы увидите ее графику и больших плюшевых «демонов».

FFTN
ул. 3-я Советская, 2

В 90-е годы за андерграундное искусство отвечала «Пушкинская, 10», а сейчас — 5-метровая галерея Fifteen (пятнадцать). Название обозначает количество людей, которые могут туда одновременно поместиться. Когда-то там была мастерская художника Ильи Гришаева, а теперь в Fifteen выставляются резиденты крупных галерей вроде Петра Швецова, Арсения Желяева и Кирилла Гаршина, не говоря уже обо всех важных молодых авторах Петербурга. Если вам не близок мир экспериментального независимого искусства, посетить галерею стоит хотя бы из краеведческого интереса — как-никак самое маленькое арт-пространство и новая городская легенда.

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. Штиглица
Соляной пер., 13

В красивом здании, интерьеры которого отсылают к итальянским палаццо, но со стеклянной крышей по моде конца 19 века, показывают выставку-перформанс молодых художниц Анны Мартыненко и Анастасии Колесник. Внимание: посетить можно только 5 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 с платной экскурсией.

  • Wynwood отель

  • Кабинет графики WöD

Вокруг Невского проспекта—Садовой

9 точек: Галерея Свиное Рыло, Aperto Mаsters в «Пассаже», Name Gallery, Wynwood отель, Кабинет графики WoD, Павильон на острове Новая Голландия, ФотоДепартамент, Marina Gisich Gallery, Библиотека книжной графики

Wynwood отель
Наб. канала Грибоедова, 18–20

Трогательный отель с верандой на крыше, откуда открывается вид не хуже, чем из ресторана «Мансарда», принимает вторую выставку современного искусства. Специально к Art Weekend открывается проект Housekeeping: молодые петербургские художницы по-своему интерпретируют тему ведения домашнего хозяйства. Отправной точкой рассуждений стало классическое издание 1861 года «The book of household management», в которой автор Изабелла Битон постулирует: «домоправительнице положено считать себя непосредственным представителем хозяйки дома, она должна вести хозяйство с такой честностью, трудолюбием и бдительностью, как если бы она была в своей собственной семье».  

Кабинет графики WöD
Ул. Большая Морская, 45

В одном дворе с вечным рестораном Teplo работает бар «Восточно-европейский диван» или сокращенно и по-немецки WöD. Туда заходят на бокальчик оранжевого грузинского ученые, туристы и ценители графики — в крошечном зале нашлось место для ящика с литографиями, линогравюрами и рисунками по приемлемым ценам. Чтобы посмотреть работы Аси Маракулиной, Александры Гарт или художников объединения «Север 7» придется надеть белые перчатки. В субботу, 5 октября в 19:00 в WoD состоится презентация совместного проекта кабинета и Музея Набокова, а 6 октября в 16:00 презентация каталога графики Евгения Музалевского.

  • Галерея «Свиное Рыло»

  • Ася Маракулина на своей выставке в Marina Gisich Gallery

Галерея «Свиное Рыло»
Наб. реки Фонтанки, 5

Художественное объединение Колдовские Художники открывает новый сезон галереи дайджестом из всех выставочных проектов этого года с участием Николая Копейкина, Васи Ложкина, Андрея Люблинского и других. Кроме того зрителям покажут работы Валерия Морозова, участника знаменитой художественной группы «Некрореалисты».

Библиотека книжной графики
7-я Красноармейская ул, 30

Библиотека книжной графики — городской феномен. Выставочный зал во дворах у метро «Технологический институт» каждый год делает несколько выставок музейного уровня: от графики Фернана Леже, Альберто Джакометти, ленинградских и петербургских классиков до зинов Данини, Саши Зубрицкой и Нестора Энгельке. В рамках Art Wekeend открывается проект «Личный мотив. Графика 1920 – 1980-х годов из собраний Михаила Карасика и Анны и Леонида Франц» с работами Владимира Лебедева, Николая Тырсы, Александра Ведерникова,  Веры Матюх, Александра Тышлера, Александра Арефьева и Рихарда Васми. 

Marina Gisich Gallery
Наб. реки Фонтанки, 121

Галерея Марины Гисич существует уже 20 лет и представляет российское современное искусство на ярмарках Art Miami и Contemporary Istanbul. Сейчас там выставляют проект Аси Маракулиной «Железные нотки»: микс из рисунков художницы и их «материальных» воплощений: сшитой из плюша цепи, платьев, расчерченных в тетрадную линейку и табуретки-кнопки. 

  • Одна из выставок в Kunshalle nummer sieben

  • Выставка «Музей и кабинет»

Петроградская сторона–Васильевский остров

4 точки: Kunsthalle nummer sieben, ДК Розы, Музей сновидеий фрейда, DiDi Gallery

Kunsthalle nummer sieben
Большая Зеленина, 21

Kunsthalle nummer sieben — это арт-бункер художников группы «Север-7» и их друзей, занимающий подвальный этаж дома недалеко от метро «Чкаловская». К каждой выставке Kunsthalle преображается, а название проектов всегда окутано атмосферой тайны, например, к Art Weekend'у открывается «Путешествие на Большой Север в поисках кратера Другой Розы по компасу ЛибреЛуч'а». Участники «Север-7» обменяются арт-практиками с обитателями соседнего пространства «ДК Розы» — возможность понаблюдать за внутренней кухней петербургского художественного процесса.

Музей сновидений Фрейда
Большой проспект ПС, 18А

Выставки музея связаны с личностью основателя психоанализа лишь отдаленно, например проект Софии Израиль «Музей и кабинет» — это ностальгический керамический мультфильм, а также эскизы и раскадровки к нему. «Этот проект об истории моей семьи в контексте истории моей страны. Исследование семейного архива в виде сценария керамического мультфильма, в котором пересечение моей памяти с исторической разворачивается на фоне макета тотальной инсталляции», — рассказывает художница.

  • На выставке «Offline/online»

  • Работа «Новых городских художников», которую можно купить на ярмарке Sam Fair

Маршрут для смелых

Маршрут для тех, кто хочет изучить арт-пространства северной и восточной окраины города: ДК Громов, Дом Молодежи «Квадрат», Музей стрит-арта, Общественное пространство Бенуа 1890, Abramova Gallery

Музей стрит-арта
Шоссе Революции, 84АБ
На эти выходные музей оккупирует 3-я ярмарка современного искусства Sam fair с ценами от 500 до 50 тысяч рублей. Среди товаров в супермаркете contemporary art: пейзажи от Владимира Дубосарского, «фанерки» экспонента Венецианской биеннале Шишкина-Хокусая, а также блюдца с фотороботами и линогравюры об экзистенциальном отчаянии. В прошлом году, кстати, на ней был замечен Андрей Малахов, тележками вывозивший петербургское искусство в свою коллекцию. «Собака.ru» собрала 13 объектов желания, которые можно приобрести на этих выходных тут  

ДК Громов
Ул.Громова, 4
Детище коллекционера Игоря Суханова — пространство на последнем этаже бизнес-центра, где сейчас проходит выставка «Offline/online»: перемещение  от фигуративной живописи и скульптуры к видеоарту, 3D анимации и VR. Отдельный аттракцион — путешествие в квартиры собирателей с помощью VR-очков. 

Дом Молодежи «Квадрат»
ул. Передовиков, д.16, к.2
В «Квадрате» всех желающих от 14 до 30 лет бесплатно учат визуальному программированию и 3D-моделированию, а специально к Art Weekend'у подготовили выставку «Feel On/Off», где молодые художники воплотят невизуальные явлений в визуальной форме. Например, музыкальные композиции и ароматы представят в виде изображений.

Расписание бесплатного арт-автобуса по «окраинному» маршруту Art Weekend

Весь маршрут занимает около 81 минуты (без остановок), 131 минуты (с остановками). Дизайн автобуса придумал художник и куратор Максим Има, проект реализован совместно с АО «Третий парк» 

1. Метро Новочеркасская: Заневский проспект, 8
Отправление в 12:00, 14:11, 16:32, 18:53

2. ДК Громов: остановка «Ул. Стахановцев» (Заневский проспект, 9)
Отправление в 12:03, 14:24, 16:45, 19:56

3. Дом Культуры «Квадрат»: остановка «Пр. Передовиков / Поликлиника 103» на  ул. Передовиков, 14 к.2
Отправление в 12:30, 14:51, 17:12

4. Музей Стрит Арта: остановка «Шоссе Революции» на шоссе Революции, 86Б
Отправление в 12:51, 15:12, 17:33

5. Бенуа 1890: остановка «Тихорецкий проспект» на Тихорецкой проспекте, 17Г
Отправление в 13:17, 15:38, 17:59

6. Abramova Gallery: остановка «Пр. Новочеркасский» на Новочеркасском проспекте, 2
Отправление в 13:53, 16:14, 18:35

Лекции, паблик-токи, экскурсии

Первый Art weekend для петербургского искусства — практически как летний Экономический форум для бизнеса. На выходные в город приезжают арт-специалисты из Европы и других российских городов, а местные искусствоведы, кураторы и художники активизируются. Мероприятия, которые заинтересуют не только профессионалов (и куда не закончились места). Полный список событий опубликован на сайте Art Weekend.

Экскурсия по мастерским художников по металлу c Антоном Шульгиным.
Хотя места на арт-медиации по студиям петербургских художников закончились, осталась лазейка — экскурсия на заводе «Синий Гусь», где расположилось сразу несколько мастерских художников по металлу. Вход свободный, без регистрации.
5 октября 14:00 Территория «Синий Гусь» 3авод Госметр, ул. Курская 28/32

Паблик-ток «Культурная интервенция в современном городском пространстве»
Этим летом сад у Фермы Бенуа обзавелся несколькими арт-объектами: фонтан, похожий на мороженное в вазочке от Ивана Горшкова, «Свинокомпас» Николая Копейкина, инсталляция с голосами мычащий коров в бывшей силосной башне. Однако не всем местным жителям понравилась интервенция современного искусства в привычное пространство. Кураторы проекта, а также специалисты Института исследования стрит-арта, Мария Тарнавская из Севкабель Порта и Мария Туркина, преобразившая пляж атомграда Сосновый бор соберутся в «Ферме», чтобы обсудить  пути развития паблика-арта в Петербурге. Приглашаются все неравнодушные.
6 октября 14:00 Ферма Бенуа, Тихорецкий пр., 17Г Регистрируемся тут

Bar Talk  «Улица -> Художник -> Куратор -> Музей»
В расписание серьезных паблике-токов для специалистов затесался bar talk в рюмочной «Свободная»: по иронии судьбы там будут обсуждать самое свободное искусство — уличное. Как его показывать в музейных пространствах и нужно ли это вообще? Организатор Институт исследования стрит-арта.
6 октября 18:00 ул. Большая Конюшенная, 31 Регистрируемся тут

Перформансы «КУБА», «Иррациональное тело», «Что вообще происходит?»
Студия перформативных искусств СДВИГ за один день показывает три действа на стыке хореографии и современного искусства. Эти работы разделяют общий интерес к танцу и хореографии как полю поиска альтернативных отношений. Бег по кругу, обратное воспоминание, преодоление изолированности мышления – каждая работа предлагает ситуации для специфического опыта тела в движении, обнаруживая, а не утверждая танец. Купить билет можно тут.
6 октября,14:00, 16:00 и 18:00 Студия СДВИГ, Бертгольд центр, Гражданская улица, 13–15

Александра Генералова,
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