Гид по первому Art Weekend в Петербурге: арт-автобус, 4 маршрута и беседы об искусстве в рюмочной

5 и 6 октября пройдет первый в Петербурге art weekend — «день открытых дверей» городских галерей, арт-пространств и мастерских художников, организованный командой местного филиала ГЦСИ. В Берлине такие выходные с искусством собирают до 30 тысяч человек. Редакция «Собака.ru» изучила программу и потеводитель по 4 галерейным маршрутам, а также лекциям и экскурсиям: от разговоров об уличном-искусстве в рюмочной до перформанса «Что вообще происходит?».

Художник Петр Швецов и его сын Лука в мастерской, напоминающей одновременно алхимическую лабораторию и кунсткамеру 18 века.

Мастерская художника Ильдара Якубова

Что такое Art Weekend и зачем он нужен Art Weekend или Gallery Weekend — это «день открытых дверей» городских галерей, арт-пространств и мастерских художников. Каждая институция готовит специальную программу лекций и публичных выступлений, экскурсий и планирует на даты Weekend’a вернисажи. Зрители за два дня обходят несколько площадок, где их встречает не сонный дежурный администратор «выходного дня», а кураторы и арт-медиаторы, готовые ответить на любые неприличные вопросы о современном искусстве. Кроме того, посещают мастерские художников, куда редко пускают даже профессионалов. На экскурсии в студии петербургских художников регистрация уже закрылась, хотя до начала Art Weekend еще два дня: посмотреть как работает Петр Швецов, медиа-художник Ильдар Якубов и скульптор Павел Игнатьев захотело больше людей, чем рассчитывали организаторы. В таких городах как Вена и Берлин, где работают сотни галерей, мероприятие собирает до 30 тысяч человек — это полноценные городские фестивали, а не закрытый междусобойчик специалистов. Подробнее о том, зачем Петербургу Art Weekend читайте в нашем интервью с организатором — директором Государственного центра современного искусства в Петербурге Марией Катц.

Маршруты и места Команда Art Weekend распределила галереи, выставочные площадки и artist-run пространства по 4 маршрутам: район метро «Чернышевская», окрестности Невского проспекта, Петроградская сторона и Васильевский остров, а также северо-восточная окраина города. Получился первый за несколько лет полный гид всех мест города, связанных с современным искусством — 24 точки. Вы можете прогуляться по ним самостоятельно или присоединиться к туру с арт-медиаторами. Если вы зайдете в любую точку маршрутов в 12:00, 14:00, 16:00 или 18:00, то вам проведут экскурсию по пространству его кураторы. Все галереи и пространства работают с 12:00 до 20:00 (кроме Академии им. Штиглица). Полную программу и карту можно скачать тут.

Выставка Лизы Бобковой в MYTH Gallery

Выставка Лизы Бобковой в MYTH Gallery

Выставка в пространстве FFTN

Вокруг метро Чернышевская 7 точек: Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. Штиглица, MYTH Gallery, Anna Nova Gallery, пространство FFTN, Центр им.Курехина, Пушкинская 10, Antonov Gallery. MYTH Gallery

ул. Чайковского, 28 Новая галерея у Таврического сада, с белыми стенами, лепниной и печью позапрошлого века — пространство порадует ценителей бережного отношения к петербургской старине. Сейчас там проходит выставка «Буферная зона» Лизы Бобковой — художника по металлу, которая не ограничивается одним медиа: вы увидите ее графику и больших плюшевых «демонов». FFTN

ул. 3-я Советская, 2 В 90-е годы за андерграундное искусство отвечала «Пушкинская, 10», а сейчас — 5-метровая галерея Fifteen (пятнадцать). Название обозначает количество людей, которые могут туда одновременно поместиться. Когда-то там была мастерская художника Ильи Гришаева, а теперь в Fifteen выставляются резиденты крупных галерей вроде Петра Швецова, Арсения Желяева и Кирилла Гаршина, не говоря уже обо всех важных молодых авторах Петербурга. Если вам не близок мир экспериментального независимого искусства, посетить галерею стоит хотя бы из краеведческого интереса — как-никак самое маленькое арт-пространство и новая городская легенда. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. Штиглица

Соляной пер., 13 В красивом здании, интерьеры которого отсылают к итальянским палаццо, но со стеклянной крышей по моде конца 19 века, показывают выставку-перформанс молодых художниц Анны Мартыненко и Анастасии Колесник. Внимание: посетить можно только 5 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 с платной экскурсией.

Wynwood отель

Кабинет графики WöD

Вокруг Невского проспекта—Садовой 9 точек: Галерея Свиное Рыло, Aperto Mаsters в «Пассаже», Name Gallery, Wynwood отель, Кабинет графики WoD, Павильон на острове Новая Голландия, ФотоДепартамент, Marina Gisich Gallery, Библиотека книжной графики Wynwood отель

Наб. канала Грибоедова, 18–20 Трогательный отель с верандой на крыше, откуда открывается вид не хуже, чем из ресторана «Мансарда», принимает вторую выставку современного искусства. Специально к Art Weekend открывается проект Housekeeping: молодые петербургские художницы по-своему интерпретируют тему ведения домашнего хозяйства. Отправной точкой рассуждений стало классическое издание 1861 года «The book of household management», в которой автор Изабелла Битон постулирует: «домоправительнице положено считать себя непосредственным представителем хозяйки дома, она должна вести хозяйство с такой честностью, трудолюбием и бдительностью, как если бы она была в своей собственной семье». Кабинет графики WöD

Ул. Большая Морская, 45 В одном дворе с вечным рестораном Teplo работает бар «Восточно-европейский диван» или сокращенно и по-немецки WöD. Туда заходят на бокальчик оранжевого грузинского ученые, туристы и ценители графики — в крошечном зале нашлось место для ящика с литографиями, линогравюрами и рисунками по приемлемым ценам. Чтобы посмотреть работы Аси Маракулиной, Александры Гарт или художников объединения «Север 7» придется надеть белые перчатки. В субботу, 5 октября в 19:00 в WoD состоится презентация совместного проекта кабинета и Музея Набокова, а 6 октября в 16:00 презентация каталога графики Евгения Музалевского.

Галерея «Свиное Рыло»

Ася Маракулина на своей выставке в Marina Gisich Gallery



Галерея «Свиное Рыло»

Наб. реки Фонтанки, 5 Художественное объединение Колдовские Художники открывает новый сезон галереи дайджестом из всех выставочных проектов этого года с участием Николая Копейкина, Васи Ложкина, Андрея Люблинского и других. Кроме того зрителям покажут работы Валерия Морозова, участника знаменитой художественной группы «Некрореалисты». Библиотека книжной графики

7-я Красноармейская ул, 30 Библиотека книжной графики — городской феномен. Выставочный зал во дворах у метро «Технологический институт» каждый год делает несколько выставок музейного уровня: от графики Фернана Леже, Альберто Джакометти, ленинградских и петербургских классиков до зинов Данини, Саши Зубрицкой и Нестора Энгельке. В рамках Art Wekeend открывается проект «Личный мотив. Графика 1920 – 1980-х годов из собраний Михаила Карасика и Анны и Леонида Франц» с работами Владимира Лебедева, Николая Тырсы, Александра Ведерникова, Веры Матюх, Александра Тышлера, Александра Арефьева и Рихарда Васми. Marina Gisich Gallery

Наб. реки Фонтанки, 121 Галерея Марины Гисич существует уже 20 лет и представляет российское современное искусство на ярмарках Art Miami и Contemporary Istanbul. Сейчас там выставляют проект Аси Маракулиной «Железные нотки»: микс из рисунков художницы и их «материальных» воплощений: сшитой из плюша цепи, платьев, расчерченных в тетрадную линейку и табуретки-кнопки.

Одна из выставок в Kunshalle nummer sieben

Выставка «Музей и кабинет»

Петроградская сторона–Васильевский остров 4 точки: Kunsthalle nummer sieben, ДК Розы, Музей сновидеий фрейда, DiDi Gallery Kunsthalle nummer sieben

Большая Зеленина, 21 Kunsthalle nummer sieben — это арт-бункер художников группы «Север-7» и их друзей, занимающий подвальный этаж дома недалеко от метро «Чкаловская». К каждой выставке Kunsthalle преображается, а название проектов всегда окутано атмосферой тайны, например, к Art Weekend'у открывается «Путешествие на Большой Север в поисках кратера Другой Розы по компасу ЛибреЛуч'а». Участники «Север-7» обменяются арт-практиками с обитателями соседнего пространства «ДК Розы» — возможность понаблюдать за внутренней кухней петербургского художественного процесса. Музей сновидений Фрейда

Большой проспект ПС, 18А Выставки музея связаны с личностью основателя психоанализа лишь отдаленно, например проект Софии Израиль «Музей и кабинет» — это ностальгический керамический мультфильм, а также эскизы и раскадровки к нему. «Этот проект об истории моей семьи в контексте истории моей страны. Исследование семейного архива в виде сценария керамического мультфильма, в котором пересечение моей памяти с исторической разворачивается на фоне макета тотальной инсталляции», — рассказывает художница.

На выставке «Offline/online»

Работа «Новых городских художников», которую можно купить на ярмарке Sam Fair

Маршрут для смелых Маршрут для тех, кто хочет изучить арт-пространства северной и восточной окраины города: ДК Громов, Дом Молодежи «Квадрат», Музей стрит-арта, Общественное пространство Бенуа 1890, Abramova Gallery Музей стрит-арта

Шоссе Революции, 84АБ

На эти выходные музей оккупирует 3-я ярмарка современного искусства Sam fair с ценами от 500 до 50 тысяч рублей. Среди товаров в супермаркете contemporary art: пейзажи от Владимира Дубосарского, «фанерки» экспонента Венецианской биеннале Шишкина-Хокусая, а также блюдца с фотороботами и линогравюры об экзистенциальном отчаянии. В прошлом году, кстати, на ней был замечен Андрей Малахов, тележками вывозивший петербургское искусство в свою коллекцию. «Собака.ru» собрала 13 объектов желания, которые можно приобрести на этих выходных тут ДК Громов

Ул.Громова, 4

Детище коллекционера Игоря Суханова — пространство на последнем этаже бизнес-центра, где сейчас проходит выставка «Offline/online»: перемещение от фигуративной живописи и скульптуры к видеоарту, 3D анимации и VR. Отдельный аттракцион — путешествие в квартиры собирателей с помощью VR-очков. Дом Молодежи «Квадрат»

ул. Передовиков, д.16, к.2

В «Квадрате» всех желающих от 14 до 30 лет бесплатно учат визуальному программированию и 3D-моделированию, а специально к Art Weekend'у подготовили выставку «Feel On/Off», где молодые художники воплотят невизуальные явлений в визуальной форме. Например, музыкальные композиции и ароматы представят в виде изображений.

Расписание бесплатного арт-автобуса по «окраинному» маршруту Art Weekend Весь маршрут занимает около 81 минуты (без остановок), 131 минуты (с остановками). Дизайн автобуса придумал художник и куратор Максим Има, проект реализован совместно с АО «Третий парк» 1. Метро Новочеркасская: Заневский проспект, 8

Отправление в 12:00, 14:11, 16:32, 18:53 2. ДК Громов: остановка «Ул. Стахановцев» (Заневский проспект, 9)

Отправление в 12:03, 14:24, 16:45, 19:56 3. Дом Культуры «Квадрат»: остановка «Пр. Передовиков / Поликлиника 103» на ул. Передовиков, 14 к.2

Отправление в 12:30, 14:51, 17:12 4. Музей Стрит Арта: остановка «Шоссе Революции» на шоссе Революции, 86Б

Отправление в 12:51, 15:12, 17:33 5. Бенуа 1890: остановка «Тихорецкий проспект» на Тихорецкой проспекте, 17Г

Отправление в 13:17, 15:38, 17:59 6. Abramova Gallery: остановка «Пр. Новочеркасский» на Новочеркасском проспекте, 2

Отправление в 13:53, 16:14, 18:35

Лекции, паблик-токи, экскурсии Первый Art weekend для петербургского искусства — практически как летний Экономический форум для бизнеса. На выходные в город приезжают арт-специалисты из Европы и других российских городов, а местные искусствоведы, кураторы и художники активизируются. Мероприятия, которые заинтересуют не только профессионалов (и куда не закончились места). Полный список событий опубликован на сайте Art Weekend. Экскурсия по мастерским художников по металлу c Антоном Шульгиным.

Хотя места на арт-медиации по студиям петербургских художников закончились, осталась лазейка — экскурсия на заводе «Синий Гусь», где расположилось сразу несколько мастерских художников по металлу. Вход свободный, без регистрации.

5 октября 14:00 Территория «Синий Гусь» 3авод Госметр, ул. Курская 28/32



Паблик-ток «Культурная интервенция в современном городском пространстве»

Этим летом сад у Фермы Бенуа обзавелся несколькими арт-объектами: фонтан, похожий на мороженное в вазочке от Ивана Горшкова, «Свинокомпас» Николая Копейкина, инсталляция с голосами мычащий коров в бывшей силосной башне. Однако не всем местным жителям понравилась интервенция современного искусства в привычное пространство. Кураторы проекта, а также специалисты Института исследования стрит-арта, Мария Тарнавская из Севкабель Порта и Мария Туркина, преобразившая пляж атомграда Сосновый бор соберутся в «Ферме», чтобы обсудить пути развития паблика-арта в Петербурге. Приглашаются все неравнодушные.

6 октября 14:00 Ферма Бенуа, Тихорецкий пр., 17Г Регистрируемся тут