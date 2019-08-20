В МИСП открывается выставка современного французского искусства «Процессы, понятия, ситуации»

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) открывается выставка 38 французских художников практически не известных российскому зрителю. Экспозиция объединит более сотни произведений: живопись, скульптура, графика, коллаж, 3D инсталляции, а также работы, полученные в результате использования цифровых технологий и фототехник. Все они аккумулируют Процессы, определяющие развитие искусства Франции последнего десятилетия. К ним относятся опыты объединения фигуративной и абстрактной живописи Леонида Зейгера и сочетание традиций классической школы французского импрессионизма с абстракцией ИДКА (IDKA). Некоторые художники для создания образа современного мира используют атрибуты эпохи потребления — рекламу, видеоигры, кино, телевидение. Живопись ведёт активный диалог с дизайном, формирующим окружающую человека среду. Художники, которых покажут в Петербурге, в разное время были участниками таких престижных выставок, как Art Basel, Art Geneve, Le Salone d’Automne, Art Capital, ярмарка современного искусства FIAC и многих других.

На прошлой неделе музей и Василеостровский рынок запустили проект поддержки петербургского искусства — в обновленном пространстве рынка открылась выставка Василисы Саврасовой.

«Процессы, понятия, ситуации»

Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП)

21 августа – 20 октября 2019

