В Marina Gisich Gallery открывается выставка Петра Белого «Слой»: ремонт и оголенные провода

Marina Gisich Gallery открывает проект Петра Белого «Слой», в котором художник обыгрывает многозначность понятия «слой». В галерейном пространстве Белый собирает фрагменты незаконченного ремонта, оголенные провода, прожженные в листах бумаги дыры, сквозь которые каждый может увидеть что-то свое. Так обнажается «изнанка», отсылающая к незримо присутствующим на выставке героям, тоже людям прожженным: бездомным, трудовым мигрантам, к тем, кого мы не видим или сторонимся.

«Как понимают ее маргинальные слои общества и как видят ее посетители вернисажей и вечеринок? В более общем смысле речь идет о том, что красота — какой бы она ни была — является единственной силой, способной по-настоящему объединить общество и если не «спасти мир», то по крайней мере сделать его менее беспощадным», — сообщает художник в кураторском тексте.

Проект «Слой» — это последняя выставка галереи перед открытием нового пространства, которое начнет работать в октябре по тому же адресу. Трансформация приурочена к 20-летию Marina Gisich Gallery.

Петр Белый работает с такими медиа, как печатная графика, инсталляция, живопись. Работы находятся в коллекциях Музея Виктории и Альберта (Великобритания), Музея Ашмолиана (Кембридж, Великобритания), коллекции Королевского Общества Граверов, коллекции The Martin Z. Margulies Foundation (Майами, США) и других государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

Петр Белый

«Слой»

Marina Gisich Gallery

31 июля-20 сентября