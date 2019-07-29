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В Русском музее покажут перформанс «Симфония мира» — исследование пространства с помощью тела, звука и цвета

3 августа на площади перед Русским музеем пройдет музыкально-пластический перфоманс «Симфония мира». 4 группы музыкантов разных направлений вместе с художниками и танцорами исследуют пространство с помощью тела, звука и цвета.

  • Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

На площадке перед Русским музеем художники, танцоры и актеры исследуют пространство вокруг с помощью тела, звука и цвета, совмещая подготовленные выступления с импровизациями, а за музыкальную составляющую ответят исполнители Аркадий Шилклопер, Brinstaar и струнный квинтет iCQ-project. 

Участники перформанса под руководителем Андрея Попова — театральная компания из Лонона New Public, Кенан Динкельман, Ницан Моше, Джошуа Смит, Павел Семченко из петербургского из инженерного театра «Ахе», труппа «Театра Земли», танцовщики Дома танца «Канон Данс», а также студенты и танцовщики Проекта Ксении Михеевой. 

«Создавая коммуникацию между зрителем и художником, мы хотим дать шанс даже неподготовленному зрителю стать его непосредственным участником и со-создателем. Создавая пространство, где может сосуществовать различные виды музыки и искусства, мы хотим написать единую симфонию, где все возможно вместе», — рассказывают создатели проекта. 

Перформанс «Симфония мира» состоится 3 августа и станет первым этапом фестиваля «Человек мира», который пройдет в Петербурге, Москве и даже вагоне поезда, следующего из столицы России в Суздаль. Вход свободный.


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Автор: Дарья Гладких
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