3 августа на площади перед Русским музеем пройдет музыкально-пластический перфоманс «Симфония мира» . 4 группы музыкантов разных направлений вместе с художниками и танцорами исследуют пространство с помощью тела, звука и цвета.

На площадке перед Русским музеем художники, танцоры и актеры исследуют пространство вокруг с помощью тела, звука и цвета, совмещая подготовленные выступления с импровизациями, а за музыкальную составляющую ответят исполнители Аркадий Шилклопер, Brinstaar и струнный квинтет iCQ-project.

Участники перформанса под руководителем Андрея Попова — театральная компания из Лонона New Public, Кенан Динкельман, Ницан Моше, Джошуа Смит, Павел Семченко из петербургского из инженерного театра «Ахе», труппа «Театра Земли», танцовщики Дома танца «Канон Данс», а также студенты и танцовщики Проекта Ксении Михеевой.

«Создавая коммуникацию между зрителем и художником, мы хотим дать шанс даже неподготовленному зрителю стать его непосредственным участником и со-создателем. Создавая пространство, где может сосуществовать различные виды музыки и искусства, мы хотим написать единую симфонию, где все возможно вместе», — рассказывают создатели проекта.

Перформанс «Симфония мира» состоится 3 августа и станет первым этапом фестиваля «Человек мира», который пройдет в Петербурге, Москве и даже вагоне поезда, следующего из столицы России в Суздаль. Вход свободный.