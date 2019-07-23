В Росфото покажут фотографии из Косово, Абхазии и Преднестровья на выставке «Декорации» Жана-Кристофа Куэ

27 июля в Росфото открывается выставка «Декорации» — 60 черно-белых отпечатков на которых французский фотограф Жан-Кристоф Куэ зафиксировал жизнь в трех непризнанных республиках: Косово, Абхазии и Приднестровье. Документальная серия была создана по заказу UNICEF, ООН и ОБСЕ в 2007–2010 годах. Кроме фотографий, выполненных в технике ручной печати, зритель увидит мультимедийную скульптуру «Взгляд» из акрилового стекла и фильм «Внутренние перемещения» 2010 года, удостоенный награды выставки Air France в Париже. Название «Декорации» отсылает к театральным и кинопостановкам. Когда в СМИ говорят о войне, часто употребляют выражение «театр военных действий». После того, как события происходят, реальность становится декорациями, а детали, выхваченные объективом фотографа, ― свидетельством.

«Регионы, которые были мне особенно интересны, — Косово, Абхазия и Приднестровье. Все они на тот момент являлись непризнанными в международном сообществе. Моей миссией было проиллюстрировать процесс развития всех этих трёх регионов. Но в итоге те фотографии, которые я делал в поездках, превратились в своего рода личный визуальный дневник, а не в отчёт на заданную тему. Главное, что я понял после проведённого там времени, — что война всепоглощающа. Война поразительна. Война — наркотик, на котором сидят все участвующие в ней люди», — рассказывает Куэ.

«Декорации» Жан-Кристоф Куэ

Росфото

27 июля — 8 сентября