Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», заплатил за ее реставрацию 13 тысяч рублей. Полотно находилось в собрании Русского музея, но в день хищения было выставлено в инженерном зале Третьяковской галереи.

Сегодня, 22 июля, Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение по делу уроженца Крыма Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» — она была похищена из Третьяковской галереи в Москве 27 января. Чуприков заявил, что частично признает свою вину, а также пообещал позже подробнее представить свою позицию по поводу случившегося.

Напомним, 27 января из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. По словам посетителей экспозиции, неизвестный под видом музейного работника подошел к картине, достал ее из рамы и благополучно скрылся.

Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.

21 марта в Русском музее открылась камерная экспозиция работ Архипа Куинджи «Крымские виды в творчестве А.И. Куинджи». Среди шести представленных произведений в стены музейного комплекса Михайловского замка вернулась картина «Ай-Петри. Крым». Выставка была доступна для посетителей до 10 июля — после чего печально известную картину отправили на реставрацию.