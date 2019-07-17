В «Севкабель Порту» открывается выставка Suspence 2.0. c лекциями от проекта «РазДельный сбор»

В одном из бывших цехов в пространстве «Севкабель порт» на выходных открывается выставка Suspence 2.0. петербургских художников из группы О2, посвященная теме воздействия человека на окружающую среду.

Художники группы предпочитают сохранять анонимность, их первая выставка под названием Suspence прошла в одном из полузаброшенных особняков в центре Петербурга. Авторы рассматривают саспенс как состояние напряженной неопределенности, пронизывающее все аспекты современной действительности. «Развивая технологи, в попытках облегчить жизнедеятельность, человечество поставило под угрозу саму возможность своего существования, закрывая глаза на последствия своих действий. Игнорирование проблемы послужило основной причиной нарастающего разрушения экосистемы, а саспенс перманентным состоянием современности», — объясняет один из участников новой арт-группы.

В субботу в 13:00 на выставке выступит представитель движения «РазДельный сбор», который расскажет, как начать сортировать мусор у себя дома и избежать напряженности в отношениях с близкими, которые еще не разделяют эту практику.

Атмосферу саспенса поддержит саунд-трек из инструментальной музыки с элементами post-rock, shoegaze, electronic, ambient от проекта ANTETHIC и dark-drone коллектив Paul Minesweeper — звуковой поток из полевых записей, гитары и синтеза звуков.

«Все мы дышим одним воздухом. Мы причастны — вот, что хотят сказать художники обществу. Причастен каждый без исключения, и бездействие в данной ситуации становится самым страшным и непоправимым действием», — рассказывает о проекте искусствовед Екатерина Богомаз.

Suspence 2.0.

«Севкабель Порт»

20 и 21 июля

с 12:00 до 23:00

вход свободный