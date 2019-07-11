«Манеж» ищет легковые машины для новой инсталляции Recycle group, которую покажут 19 июля

19 июля на площади у западного фасада выставочного зала «Манеж» появится инсталляция «Вы достигли своего места назначения» арт-группы Recycle. На два месяца пространство трансформируется в хаотичную городскую парковку: автомобили стоят, нарушая разметку, блокируют друг друга и не позволяют выехать с парковки. Порядок парковки определяется протоколом, который неудобен и нефункционален для человека. Это слепое следование указаниям GPS, который либо выдает ошибку, либо руководствуется собственной логикой, чуждой человеческому мышлению. Виртуальная часть проекта — зеркальное отражение площади в небе, на которой контроль за передвижением взяли на себя машины. Просмотр отражения доступен через приложение дополненной реальности Recycle Group. Вопрос, который авторы проекта оставляют зрителю: хаос — это результат ошибки или тайный замысел искусственного интеллекта?

«Манеж» обращается к горожанам, которые хотят помочь в реализации проекта — для инсталляции нужны легковые автомобили на длительную парковку. Выставочный зал ищет автовладельцев, которые согласятся припарковать свою машину у «Манежа» на срок от 10 дней до 1 месяца. Это особенно удобно, если вы планируете отпуск на июль-август и решаете, где оставить автомобиль.

Заявки принимаются на почту s_project@manege.spb.ru с указанием в теме письма «Участие в инсталляции Recycle» до 15 июля включительно. Всем участникам мы подарим билеты в «Манеж».

Работы группы Recycle экспонировали в российском павильоне на Венецианской биеннале в 2011 и 2013 году. Художники знамениты своими ироничными интервенциями в музейное пространство, например, в 2017 году их провокационные скульптуры «Селфи-башня», «Саркофаг» и другие демонстрировались в залах классического искусства ГМИИ им. Пушкина.

Проект проводится при поддержке галереи «Триумф» (Москва).



«Вы достигли своего места назначения»

Recycle group

«Манеж»

19 июля-1 сентября