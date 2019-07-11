Гид по фестивалю «Вперёдсмотрящий» на форте «Константин»: музыка, видео и арт-объекты с видом на залив

В начале 2000-х на полузаброшенный форт «Константин» приезжали ради рейва Fortdance, теперь это обустроенная фестивальная площадка с Музеем маяков и яхт-клубом. В эти выходные пространство оккупирует современное искусство — фестиваль «Впесмотрящий»/THE LOOKAOUT привезет в казарменные батареи видеоарт, скульптуру и экспериментальный звук. «Собака.ru» подготовила подробный гид по мероприятию, придуманному северо-западным филиалом ГЦСИ.

Что такое Форт «Константин»? Форт «Константин» — это один из фортов, которые составляли систему оборонительных сооружений Кронштадта. В 1807 году император Александр I подписал указ об усилении Кронштадской крепости в связи с возможной войной с Англией. Через год началось строительство. Сначала строения были деревянно-земляными, а в 1857 году был подготовлен проект каменных сооружений — форт начал приобретать современные очертания. «Константин» не участвовал в сражениях Первой Мировой и Гражданской войн, а в годы Великой Отечественной войны из его орудий обстреливали подступы к Ораниенбаумскому плацдарму. В 1960-е годы форт выводят из списка фортификационных сооружений и разоружают: так как никакой охраны не остается, батареи постепенно разрушаются и разграбляются. Позже форт и вовсе превращается в автобазу. Рейверы начала 2000-х запомнили место благодаря фестивалю Fortdance, который собирал до 20 тысяч человек. С 2007 года объектом управляет АО «Третий Парк», благодаря которому форт провратился в оборудованную площадку для фестивалей и летнего отдыха.

Мария Кац Директор Северо-Западного филиала ГЦСИ Форт «Константин — особенное место, поэтому искусство в нем может быть исключительно сайт-специфичным. Почти все произведения создаются для нашего фестиваля, исходя из истории и образа самого пространства. Задумка фестиваля на форту появилась еще несколько лет назад у художницы Елены Губановой, куратора проекта. Она придумала, как интегрировать искусство в белые стены казарм, покрытые конденсатом, и поняла, что бывшие военные помещения отлично подходят для медиа-работ. Художники входят на пограничную территорию, где прошлое милитаристское, но будущее должно быть совсем другим, они его преобразовывают через искусство. Когда идешь по этим пустым казарменным батареям, чувствуешь тоску от того, что там жили люди, чьей профессией было убийство. Это тяжелое и одновременно чарующее, атмосферное место. В Венеции обычная практика — взять арсенал и превратить его в культурное пространство с выставками и концертами. То, что раньше было войной, теперь служит красоте. Идеей организовать фестиваль современного искусства загорелось и руководство «Форта Константин». Это редкий случай, когда люди, находящиеся в стороне от современного искусства, тонко почувствовали художественный потенциал места. Поэтому мы не боимся нарушить устоявшиеся нормы, следуем за мечтой меняться и менять что-то вокруг и зовем всех смотреть искусство в непривычной обстановке.

Владимир Абих «Люблю»

Сергей Катран «Зал ожидания»

Современное искусство Рассказываем про 5 объектов, ради которых стоит ехать на фестиваль. Владимир Абих «Люблю»

Стрит-артист Владимир Абих превратит островной маяк в оммаж Маяковскому, сложив буквы «Л», «Ю» и «Б» в в круговое «люблю». Поэт подарил Лиле Брик кольцо с ее инициалами Л. Ю. Б. (Лилия Юрьевна Брик), которые складывались в бесконечное признание в любви, если вертеть кольцо в руках. Для того, чтобы посмотреть работу Абиха, в руках нужно вертеть не кольцо, а собственный мобильный телефон — художник использовал технологию дополненной реальности. Сергей Катран «Зал ожидания»

В импровизированном зале ожидания подвешены короба с электронными бегущими строками из бессмертных произведений классиков мировой литературы — Гомера, Сервантеса, Гоголя, Джойса, Шарля Де Костера. Читаете несколько строчек — температура в помещении поднимается. Комната задумана как инкубатор, где зреет, а потом вылупляется трикстер — герой в мифологии, фольклоре и религии, демонически-комический дублер культурного героя, наделенный чертами плута и озорника.

Стас Багс «Чего же я еще жду?»

Ирина Корина «Зеленый кабинет»

Александр Шишкин-Хокусай «Спасите наши души»

Экспонент российского павильона на Венецианской биеннале этого года и художник спектаклей Андрея Могучего представит в новом контексте свою кинетическую скульптуру 2016 года. «Деревянные скульптуры размахивают флажками, пользуясь морской сигнальной системой передают нам сообщение которое во многом работает как "Спасите наши души", переходящее в экстатический синхронный танец. Сам танец, язык тела, здесь напрямую связан с языком военных практик, а также отсылает к способу общения глухонемых людей. В целом это попытка невербально достучаться до иных цивилизаций и найти ключ к решению задачи "счастья" на земле», — комментирует Шишкин-Хокусай. Стас Багс «Чего же я еще жду?»

Центральный образ инсталляции — клетка, внутри которой находится гильотина. Скошенное по диагонали широкое лезвие ездит вверх-вниз, разрубая пустоту клетки с пронзительным металлическим звуком. Страшное оружие заключено в клетку, то есть обезврежено и работает вхолостую. Однако у заключения есть обратная сторона – побег. Вспомним сцену точно продуманного побега Ганнибала Лектора в триллере «Молчании ягнят». Упоение от расправы с угнетателями еще слаще, чем мучение жертв. Ирина Корина «Зеленый кабинет»

Художница переосмысляет ленинский шалаш, в котором вождь революции скрывался в 1917 году на берегу озера Разлив. В Советское время на этом месте открыли музей и установили гранитный шалаш-памятник. Корина делает свой «памятник» — надувной шалаш, который можно «воздвигнуть» где угодно за несколько минут.

Видеопрограмма Видеопрограмму фестиваля составила куратор лаборатории медиаискусства CYLAND Виктория Илюшкина. В пространстве батарей форта зрители увидят работы российских художников, подобранные с учетом истории и атмосферы места. Борис Казаков «Птенцы моря», 1996 год

«Птенцы моря» — бессюжетная картина, в технике рисования на 35-мм пленке, исходный материал которой — документальные фильмы, снятые в советской кино-любительской студии в 1970-х годах. Продолжая традицию иронической интерпретации советской культуры, фильм использует методы андрерграундного «параллельного кино» восьмидесятых годов. Татьяна Ахметгалиев «Исчезнувшие лестницы», 2015 год

Видеоразмышление о детских страхах: в интерьерах картонного домика на берегу океана зрители сталкиваются с кошмарными образами из детства художницы: потрепанными жизнью мишками и «каркушами». Cид Яндовка Preserve, 2017 год

Сид Яндовка — один из участников легендарной новосибирской экспериментальной музыкальной и видео-арт группы Schwimmen (1991-1994), использовавшей видео проекции во время концертов. Заимствуя язык логики сновидений, его бессловесные фильмы тесно связаны с категориями фрагментарности и случайности, с травмой памяти и потери. Виктория Илюшкина «Лагерь», 2019 год

Видео переносит зрителя в пейзажи и интерьеры заброшенного пионерского лагеря. Завораживающий рефрен детских страшилок, словно мантра произносится за кадром.

Музыкальная программа Для первого дня фестиваля организаторы подготовили экспериментальный лайн-ап, составленный эмбиент композитором и музыкантом Ильей Symphocat. Специально для «Собака.ru» Илья подготовил гид по музыкальной программе.

Илья Symphocat Эмбиент композитор, куратор музыкальной программы Собирая программу для THELOOKOUT, я старался охватить большой спектр музыкальных инициатив, которые были бы уместны в рамках фестиваля современного искусства, гармонично дополняли и создали искомую атмосферу. Начиная уже с 15 часов 13 июля на музыкальной сцене гостей ждет палитра из электронной, эмбиентной, экспериментальной, импровизационной, современной классической, минималистичной музыки.

ALEXANDER PATAKI & MARK MAYRANSAEV (dj set)

Дуэт готовит компиляцию из танцевальной (и не очень) электроники. Из-за своих многочисленных татуировок DJ Саша Патаки появляется в публикациях СМИ и ток-шоу на федеральных каналов на тему «бодимодеров». Дуэт Патаки с Марком Майрансаевым в последнее время часто выступает в уютных барах и двориках Петербурга. VITALY SUMAROKOV

Композитор Виталий Сумароков сочетает фортепианное и электронное эмбиент звучание. В Краснодаре Виталий прославился уличными перформансами: выкатывал на центральную улицу города пианино на колесиках и исполнял мелодии собственного сочинения. ALTER WOO

ALTER WOO — альтер-эго саунд-продюссера Елизара Пирогова, ранее известного как Brickman. Музыкант уходит от танцевальной музыки в сторону экспериментов, описывая свои миксы как «звуковую медитацию, которая то ли погружает глубоко внутрь, то ли отправляет куда-то далеко в бесконечность». Был участником эфиров радио Follow Me, RTS FM, сессий Red Bull Music Academy, фестиваля Электромеханика. ZVUKOFOR

Проект ZVUKOFOR приоткроет дверь в минималистичный и в то же время атмосферный эмбиент, с помощью звукоизвлечения на электрогитаре. Валентин ZVUKOFOR известен как студийный и концертный звукорежиссер, работающий с такими коллективами, как Kenako Band, Super Collection Orchestra и другими.

B.Y.H.U. (Петергоф)

Этот проект возник в стенах Психоневрологического интерната № 3, где ментор Роман Можаров помогает воспитанникам заниматься экспериментальной музыкой, создавая искусство в терапевтических и эстетических целях. Альбомы проекта Build Your House Underground (B.Y.H.U.) выходят на немецком лейбле, а комплименты в их адрес пишет сам Aphex Twin. Подробнее о проекте читайте в материале «Собака.ru» MELONOISE

Трио MELONOISE – петербургский экспериментальный коллектив Дмитрия Тыквина, Владимира Грига и Константина Оганова. Они играют музыку, близкую к форме «contemporary improvisation» или генеративной импровизации: жонглируют концептуальными текстами, «произносимыми» как голосом, так и имитирующими голос инструментами. Живое выступление группы сравнимо с демонстрацией кинофильма, только процесс его создания происходит в реальном времени, а вместо видео на первый план выходит аудиоряд. SYMPHOCAT+IMPROV ORCH

Эмбиент-проект SYMPHOCAT выступит в коллаборации с солистами Санкт-петербургского Импровизационного Оркестра (Мэри Чеминава, Кристина Казарян, Игнат Хлобыстин), а также Ангелиной Рудь (клавиши). В первой части зрители услышат альбом, вдохновленный природой Исландии: полевые записи океана в одной из композиций отлично сочетаются с антуражем Форта «Константин. Вторая часть выступления — импровизация музыкантов оркестра. В симфо-коллажах сольются флейта, арфа, скрипка, клавишные и вокал, кроме того будут использованы небольшие видоизмененные фрагменты произведений Чайковского и Шостаковича. Музыкальное действие дополнит пластический перформанс независимой команды танцоров, состоящей из Дарьи Петуховой, Александра Куца, Владимира Прибыльского и Мариам Траоре.

Как добраться и чем заняться? Бесплатные шатлы из центра Кронштадта до Форта

Шатлы отправляются от остановки «19-й квартал», Кронштадтское шоссе, д. 38 и прибывают туда же из форта каждые 30 минут.

Последний шаттл покинет «Форт Константин» в 22:00. Бесплатные шаттлы от станции метро «Черная речка»

Отправление в 11:00, 13:00 и 15:00 Бесплатные арт-медиации

Каждый день в 12:00, 14:00, 16:00. На территории форта работают фуд-траки, кафе, а также кайт-станция и веревочный парк.