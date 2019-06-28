На Новой Голландии открывается выставка молодых художников «“Это Начало”, или Виртуальный Гений»

12 победителей конкурса молодых художников NOVA ART вместе с дизайнерами Андреем Шелютто и Ириной Чекмаревой создали прототипы своих будущих произведений искусства. Посмотреть на роботизированные инсталляции, гибридные и интерактивные проекты и перформансы можно с 28 июня в павильоне острова Новая Голландия. Проекты, представленные на выставке, исследуют новые отношения между человеком и звуком, человеком и текстом, человеком и светом; соотношения между видимым и слышимым, знаком и телом.

Среди участников — скульптор Никита Селезнев, инсталляцию которого на тему мифа о Доне Кихоте сейчас показывают в Доме-музее Ф.И.Шаляпина, а также танцор и перформер Анна Кравченко — со-основатель студии перформативных искусств СДВИГ.

В день открытия 28 июня в 19:00 состоится круглый стол «Язык современности: возможно ли «новое» в искусстве?», организованный совместно со школой Masters.

Участники: Виктор Мизиано, Ольга Шишко, Лев Манович, Стивен Сакс, Сильвиан Леви, Аристарх Чернышёв и Екатерина Скорб

Модератор: Дмитрий Булатов

Тема конкурса NOVA ART в этом году — инновации в искусстве и отношения между человеком и новым миром. NOVA ART начинался как конкурс проектов для галереи Anna Nova Gallery в 2006 году, а затем превратился во всероссийский проект. Его участниками в разные годы были такие художники, как Юлдус Бахтиозина, Илья Федотов-Федоров, Илья Гришаев, которые сейчас делают выставки как в России, так и за рубежом.

Финалистами NOVA ART-2019 стали: Абендрот Валерия, Августеняк Екатерина, Алёхина Анастасия, Архаров Роман, Брыскина Екатерина, Григорян Степан, Жиляев Дмитрий, Кравченко Анна, Анастасия Толчнева, Кузьменко Михаил, Морозов Дмитрий, Сельский Григорий, Шохов Никита, Анна Евтюгина.

Шорт-лист из проектов 12 финалистов определило международное жюри, в которое вошли отечественные и зарубежные кураторы, галеристы, специалисты в области медиа-арта и ученые, в том числе художник, куратор проектов в области science art Дмитрий Булатов, теоретик новых медиа, директор Cultural Analytics Lab Лев Манович, главный куратор Музея «Гараж» Екатерина Иноземцева и другие эксперты.

«“Это Начало”, или Виртуальный Гений»

Новая Голландия

28 июня –21 июля.