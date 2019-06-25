В Кронштадте откроют выставку Айвазовского

член рабочей группы по развитию Кронштадта

Выбирая площадку для выставки, мы хотели чтобы картины живописца главного Морского штаба Русского флота, были показаны там, где зарождался русский флот и его героическая история, в Кронштадте. Кроме этого, именно отсюда 19-летний Айвазовский на кораблях отправился в поход, где на натуре отточил прославившее его мастерство детальной передачи морских пейзажей.