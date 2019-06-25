В Кронштадте откроют выставку Айвазовского
1 июля в Кронштадте открывается экспозиция, на которой соберут 35 работ русского мариниста Ивана Айвазовского. На выставке покажут живопись и графику художника из собраний Русского музей, ГМЗ «Петергоф», а также из частных коллекций.
Выставка «Кронштадский рейд» именитого русского мариниста получила свое название по одноименной картине из фонда Центрального военно-морского музея в Петербурге – она станет одним из основных экспонатов проекта. Помимо крупномасштабных работ из государственных хранений, организаторы собрали ценные экземпляры из семи частных коллекций Москвы и Петербурга, которые впервые покажут единой экспозицией.
Марика Коротаева
член рабочей группы по развитию Кронштадта
Выбирая площадку для выставки, мы хотели чтобы картины живописца главного Морского штаба Русского флота, были показаны там, где зарождался русский флот и его героическая история, в Кронштадте. Кроме этого, именно отсюда 19-летний Айвазовский на кораблях отправился в поход, где на натуре отточил прославившее его мастерство детальной передачи морских пейзажей.
Помимо больших картин, кураторы выставки покужут рисунки художника, в том числе сделанные в многочисленных путешествиях Айвазовского, последнее из которых, в Америку, он совершил в возрасте 75 лет.
Мария Гадас
куратор выставки
В камерном формате экспозиции невозможно показать все доступные художнику вершины технического мастерства. Но собранные здесь произведения хорошо раскрывают его способность передачи всех возможных морских сюжетов: бури и затишья на воде, соединения воды и света, эффектов ночного отражения и, конечно, опыт соединения точных знаний о жизни военного корабля со свойственной художнику эмоциональной передачей увиденного.
С 1 июля
Кронштадт, пр. Ленина, 57, ДХШ им. Аникушина, кронштадт.рф
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