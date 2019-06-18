В Эрмитаже покажут произведения из собрания фонда Louis Vuitton Бернара Арно

В стенах Государственного Эрмитажа представят произведения из собрания французского предпринимателя и одного из богатейших людей мира Бернара Арно. Полотна хранятся в фонде компании Louis Vuitton, президентом которой является Арно.

Сейчас 65 произведений из коллекции фонда Louis Vuitton представлены в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Сегодня стало известно, что экспозиция приедет и в Петербург, в Государственный Эрмитаж. О возможности рассказал лично Бернар Арно.

«У нас много современных талантливых и действительно способных художников — их работы находятся в нашем фонде Louis Vuitton. Что касается идеи привести нашу выставку в Санкт-Петербург — почему бы и нет? Можно над этим подумать», — рассказал Арно сегодня на открытии выставки «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы» в Эрмитаже.

В свою очередь Пиотровский уточнил — уже состоялось первое обсуждение грядущей выставки. Ожидать ее появление в стенах Эрмитажа можно уже через полтора-два года. «Хочется добавить, что вчера мы провели первые переговоры. Через года полтора-два мы покажем другой вариант из коллекции фонда», — отметил он.

Напомним, Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина готовят две масштабные выставки — москвичам покажут коллекцию живописи Сергея Щукина на экспозиции «Щукин. Биография коллекции» 18 июня, а петербуржцы смогут увидеть работы из собрания коллекционера Ивана Морозова на экспозиции «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы» с 20 июня. По завершении показа оба музея обменяются выставками.