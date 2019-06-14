18 июня в Центре современного искусства имени Курехина стартует выставка «По следам Поп-механики». Экспозиция приурочена к 65-летию композитора, пианиста, организатора собственного Центра космических исследований и даже собирателя кактусов Сергея Курехина — представят архивные фотографии, записи и воспоминания современников.

Фотография с выступления Поп-Механики. Здесь и далее снимки предоставлены пресс-службой Центра современного искусства им. Курехина

Выставка «По следам Поп-механики» посвящена творчеству и жизни Сергея Курехина, которому бы в этом году исполнилось 65 лет. В Центре современного искусства покажут становление «Поп-механики», как из совмещения рока, джаза и классической музыки появлялась новая музыка, не подвластная жанровым границам. В экспозиции представят архивные фотографии, фрагменты декораций, костюмы, воспроизведенные на пластинках картины и записи новаторов, футуристов и импровизаторов, воспоминания современников и переосмысление творчества Курехина уже в наши дни.

«Каждая «Поп-механика» обладала неповторимостью и создавалась Сергеем Курехиным буквально на глазах у зрителей в зависимости от места представления, аудитории и состава участников. Атмосфера «Поп-механика» во многом определялась и тем, что она неразрывно была связана с искусством. Облик «Поп-механики» менялся со временем от черного юмора дадаистких перформансов до постидеологических представлений, от футуристических костюмов Сергея Чернова, вдохновленных промышленной свалкой и «Механическим балетом» Фернана Леже до героев античных мифов, разыгранных художниками неоакдемистами Олегом Масловым и Виктором Кузнецовым», — рассказывают организаторы выставки.

«По следам Поп-механики» станет продолжением одноименной экспозиции в Русском музее в 2000 году. Начиная с 2014 года, выставки, в которых представляются новые грани «Поп-механики», регулярно проходят в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, приуроченные ко дню его рождения.

Выставка пройдет с 18 июня по 28 августа в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73.