Арт-группа «Явь» создала четвертый этап работы «Созидание и вандализм» по мотивам картин Рубенса
Художники из петербургской арт-группы «Явь» выполнили четвертый этап перформанса «Созидание и вандализм». В этот раз на стене заброшенного здания на Павловском шоссе, 40 появились работы одного из основоположников искусства барокко Питера Пауля Рубенса.
Рубенс выбран художниками арт-группы «Явь» как пример автора, подвергающегося цензуре. «Рубенса цензурировали в 17 веке, спустя почти 400 лет его работы все также подвергаются запретам — прошлым летом Facebook удалил все записи с данными работами Рубенса из-за обнаженных женщин», — рассказали авторы.
Художники «Яви» также высказали свои опасения по поводу восприятия Рубенса в настоящее время — по их мнению, современное общество увидит в его работах «этот ужасный бодипозитив и феминизм». «Картины Рубенса, особенно «Суд Париса», в 17 веке отдавали сексизмом, богини якобы переругались между собой за право считаться самой красивой и доверили это решение Парису, подкупая его бесценными дарами, а изображенные художником женщины отвечали всем стандартам красоты того времени. Промытые же современной модой умы увидят в этом «жирных женщин» и «этот ужасный бодипозитив и феминизм»», — поделились художники арт-группы «Явь».
Напомним, 22 октября на фасаде заброшенного здания на Павловском шоссе, 40 появилось первое изображение — пещерные рисунки. Спустя некоторое время художники превратились в коммунальщиков и лично закрасили свою работу для того, чтобы поверх нее отразить следующий этап развития изобразительного искусства. 26 ноября был реализован второй этап работы — деятели творческого объединения показали античное изобразительное искусство 500 года до нашей эры. 22 марта «Созидание и вандализм» закрасили в третий раз — для того, чтобы изобразить на стенах новый этап по мотивам картин Брейгеля.
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