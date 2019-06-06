Художники из петербургской арт-группы «Явь» выполнили четвертый этап перформанса «Созидание и вандализм». В этот раз на стене заброшенного здания на Павловском шоссе, 40 появились работы одного из основоположников искусства барокко Питера Пауля Рубенса.

Рубенс выбран художниками арт-группы «Явь» как пример автора, подвергающегося цензуре. «Рубенса цензурировали в 17 веке, спустя почти 400 лет его работы все также подвергаются запретам — прошлым летом Facebook удалил все записи с данными работами Рубенса из-за обнаженных женщин», — рассказали авторы.

Художники «Яви» также высказали свои опасения по поводу восприятия Рубенса в настоящее время — по их мнению, современное общество увидит в его работах «этот ужасный бодипозитив и феминизм». «Картины Рубенса, особенно «Суд Париса», в 17 веке отдавали сексизмом, богини якобы переругались между собой за право считаться самой красивой и доверили это решение Парису, подкупая его бесценными дарами, а изображенные художником женщины отвечали всем стандартам красоты того времени. Промытые же современной модой умы увидят в этом «жирных женщин» и «этот ужасный бодипозитив и феминизм»», — поделились художники арт-группы «Явь».