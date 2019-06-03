6 июня в Новом музее открывается выставка уличного художника Турбена — адепта наивного искусства в стрит-арте, который помещает на городские стены трогательные послания вроде «Эти звезды только для тебя». Художественный манифест Турбена — «Чтобы выглядело стильно, но при этом поднимало настроение». На музейной выставке художник покажет 46 холстов, на которых герои современной массовой культуры соседствуют с трогательными, немного детскими рисунками и цитатами. Турбен вдохновляется образами из поп-клипов и кино, лентой соцсетей и городской средой: от «Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем до текста песни «На заре» группы «Альянс».

Предельно упрощенное изображение и открытые цвета, узнаваемые образы, ироничный и серьезный текст — всё это раскрывает личность художника, который стремится быть честным с собой и со зрителем. Для этого он сознательно избегает сложных тем и тяжелых концептуальных формулировок, сохраняя драйв и энергию уличного рисования. Для Турбена, который долгое время занимается граффити, переход к работе с холстами не является принципиально новым этапом. Исследуя новые технические возможности, он старается сохранить непосредственность и принципы, которыми руководствуется работая в городском пространстве — скорость, стремление завершить произведение в едином порыве, экспрессивность.



«Диапозон» — первый персональный проект художника, до этого его работы показывали в Музее стрит-арта, на фестивале «Gamma», а также на выставке «Части стен» в «Манеже».

Выставка организована Институтом исследования стрит-арта и фондом поддержки искусства InLoco.

Турбен «Диапозон»

Новый музей Аслана Чехоева

6-я линия В.О., 29

6–14 июня