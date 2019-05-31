На Невском проспекте, 117 открывается галерея Маши Шепельской. Основная концепция нового арт-пространства в перекличке двух миров — fashion-индустрии и изобразительного искусства. В экспозициях будут показаны работы петербургских художников, фотографов и промышленных дизайнеров. Первыми свои произведения выставят Паша Бумажный, Ongyilkos Vasarnap, Миша и Мария Павловские, дизайнеры Zyuk Zyak, а также сама основательница — она представит архивную дебютную выставку «Слова». Фотограф Мария Павловская сотрудничает с журналом «Собака.ru».

Уличный художник Паша Бумажный представит работы, выполненные мелом — он создает минималистичные зарисовки на черном полотне. Ongyilkos Vasarnap покажет мозаичные композиции, в основе которых — кинематограф и фотография. Фотограф театра имени Ленсовета Миша Павловский и член союза фотохудожников России Мария Павловская выставят в галерее свои снимки. Команда дизайнеров Zyuk Zyak, которые создают авторские светильники из металла, дерева, стекла и других материалов, презентуют плоды своего производства. Покажет работы и основательница галереи, художник Маша Шепельская — архивную дебютную экспозицию «Слова». Открытие Masha Shepelskaya Gallery на Невском проспекте, 117 состоится 1 июня в 19:00.