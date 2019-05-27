В Marina Gisich Gallery открывается выставка Петра Швецова «Не то, чем кажется»
В галерее Marina Gisich Gallery открывается персональный проект художника Петра Швецова «Не то, чем кажется», которая объединяет живопись и графику, выполненные в рамках одной серии «Белье», но в разные годы.
Живопись этой серии выполнена в характерной для художника манере, явно, отсылающей к малым голландцам — в особенности к их натюрмортам. Петр проявляет здесь особенный интерес к обыденным, на первый взгляд, маловажным предметам. В самих произведениях словно ничего не происходит, но самом деле они документируют пребывание вещи в себе, их жизнь как отдельных частиц единого мира.
Куратор выставки Лизавета Матвеева: «Серия «Белье» во многом напоминает галерею фетишиста, маниакально преследующего объект своего болезненного желания, — телесные капроновые чулки, кружевные бюстгальтера, нижние юбки и комбинации схвачены в своей неприкрытой хрупкости и беззастенчивости одновременно».
Marina Gisich Gallery, принадлежащая галеристке Марине Гисич — старейшая в городе галерея современного искусства. Среди художников, которых она представляет — Виталий Пушницкий, Керим Рагимов, Петр Белый, Владимир Кустов, Евгений Юфит и Александр Шишкин-Хокусай, который в этом году показывал свою инсталляцию в Павильоне России на Венецианской биеннале.
«Не то, чем кажется»
Петр Швецов
28 мая–20 июня
Marina Gisich Gallery
Набережная реки Фонтанки, 121
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