На фестивавле медиа-искусства «Эпизод» покажут виртуальное путешествии по льдам Арктики

31 мая в «Планетарии №1» пройдет «Странный эпизод» — третье событие проекта «Эпизод», посвященного медиа-искусству. Главное событие «Странного эпизода» — аудио-визуальный перформанс «Antarktik Takt» Даши Раш и Стаса Глазова, вдохновленный загадочными и неизведанными ледниками Антарктиды. Зрители совершат виртуальное путешествие через замерзшие вековые глыбы льда и увидят визуализацию поднимающихся столбов воды. Изображение будет масштабироваться и позволит гостям ощутить детализацию от космического масштаба до распада на атомы, от бескрайних просторов материка до со-масштабности в отношении зрителя.

Ильдар Якубов, куратор «Эпизода»: «Хедлайнеры Даша Раш и Стас Глазов — яркий пример успеха талантливых выходцев из России на международной сцене. Каждый из них известен своим умением выходить за привычные рамки жанров, поэтому их совместный перформанс “Antarctic Takt” особенный. Оригинальность решений, способность художника показать что-то непохожее на обычные полнокупольные шоу и идея испытать новые чувства через современное произведение искусства и его реализацию в виртуальном мире — основные критерии, по которым мы составляли всю программу».