На фестивавле медиа-искусства «Эпизод» покажут виртуальное путешествии по льдам Арктики
31 мая в «Планетарии №1» пройдет «Странный эпизод» — третье событие проекта «Эпизод», посвященного медиа-искусству. Главное событие «Странного эпизода» — аудио-визуальный перформанс «Antarktik Takt» Даши Раш и Стаса Глазова, вдохновленный загадочными и неизведанными ледниками Антарктиды. Зрители совершат виртуальное путешествие через замерзшие вековые глыбы льда и увидят визуализацию поднимающихся столбов воды. Изображение будет масштабироваться и позволит гостям ощутить детализацию от космического масштаба до распада на атомы, от бескрайних просторов материка до со-масштабности в отношении зрителя.
Ильдар Якубов, куратор «Эпизода»: «Хедлайнеры Даша Раш и Стас Глазов — яркий пример успеха талантливых выходцев из России на международной сцене. Каждый из них известен своим умением выходить за привычные рамки жанров, поэтому их совместный перформанс “Antarctic Takt” особенный. Оригинальность решений, способность художника показать что-то непохожее на обычные полнокупольные шоу и идея испытать новые чувства через современное произведение искусства и его реализацию в виртуальном мире — основные критерии, по которым мы составляли всю программу».
Также в программе свои работы представят: медиа-художник, кинорежиссер, автор фильма «Смерть меня», премьера которого состоялась на фестивале в Локарно Михаил Максимов, выпускница Британской высшей школы дизайна, автор известной серии работ, посвященной исследованию бактерий на иконах Дария Федорова, арт-деятель, композитор, один из основателей творческих компаний и коллективов: Lebrand, Cyberbrothers, Russian Visual Artists, участник международных арт-фестивалей Митя Вихорнов, основатель и куратор медиа-лаборатории «Opus 111» Анастасия Скабелкина, исследователь природы электронного звука и влияний на него различных пост-обработок сигнала, участник «Медиа-центра» Новой сцены Александринского театра Сергей Костырко и куратор проекта «Эпизод», художник Ильдар Якубов.
Все работы, представленные в рамках проекта «Эпизод» 31 мая на площадке «Планетария №1» посвящены теме странного. Странное в нашей жизни возникает в момент расхождения, нестыковки. Несовпадение желаемого и действительного, общепринятого и субъективного, несовершенство каналов связи, ошибки в кодировании и интерпретации — все это порождает серые неоднозначные зоны.
«Эпизод» — это серия ивентов под куполом самого большого планетария мира , сочетающих работы медиахудожников и выступления музыкантов в диапазоне от кумира миллениалов Kedr Livansky до легендарных французских электронщиков Deep Forest.
«Странный Эпизод»
31 мая 21:00–24:00
«Планетарий №1»
наб. Обводного канала, 74
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