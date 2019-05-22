Король ночи — вратарь «Метеора», Дейнерис — Чебурашка, а Джоффри не подарили собаку. Посмотрите на мэшап-изображения персонажей Союзмультфильма и «Игры Престолов»
«Если я действительно стою сто тысяч миллионов, то не могу ли я получить сейчас наличными пятьдесят крон, чтобы купить себе маленького щеночка?», — так бы обратился к своему отцу Роберту Баратеону молодой будущий король Джоффри, если бы был персонажем Союзмультфильма. Иллюстратор из Сыктывкара Прокопий Уляшов создал мэшап-изображения персонажей советских мультфильмов и «Игры Престолов». Посмотрите, как выглядела бы Арья, будь она Зайцем из «Ну, погоди!», Тирион — Карлсоном, а Джон Сноу (вот это да!) Пяточком.
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@prokky93
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Эссос, Эссос.. Не были мы ни на каком Эссосе! Нас и здесь неплохо кормят! Кот из «Возвращения блудного попугая» — психологический двойник короля Роберта Баратеона. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Cat from “Return of Kesha the parrot” as Robert Baratheon. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #кот #возвращениеблудногопопугая #robertbaratheon #baratheon #робертбаратеон #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Погода была ужасная, принцесса была прекрасная... Помните такой мультик? По-моему, эта парочка идеально вписалась в архетип отношений Сансы Старк и Рамси Болтона! ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Princess and the Cannibal as Sansa Stark and Ramsay Bolton. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #принцесса #людоед #sansastark #ramsaybolton #ramsay #sansa #санса #сансастарк #рамси #рамсиболтон #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Пухляш и мудрец Винни-пух — почти идеальный кандидат на роль Сэма Тарли. А его закадычный друг Пятачок — конечно же Джон Сноу. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Soviet Winnie the Pooh and Piglet as Sam Tarly and Jon Snow. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #виннипух #пятачок #samwelltarly #jonsnow #мультик #джонсноу #сэмтарли #cartoon #мультфильм #art #parody #winniethepooh #piglet
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Малыш в роли Джоффри Баратеона и Карлсон в роли Тириона Ланнистера. У этого Карлсона зависимость совсем не от варенья, а игры Малыша отнюдь не такие безобидные... 😅 ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. Junior and Karlson as Joffrey and Tyrion. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #малыш #карлсон #мультик #джоффри #тирион #тирионланнистер #joffrey #joffreybaratheon #tyrion #tyrionlannister #cartoon #мультфильм #art #parody
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«Игра престолов» закончилась. Фанаты пишут петиции с требованием переснять 8 сезон с нормальными сценариями, но.. как насчёт переснять всю сагу с героями советских мультиков? 😄 Нарисовал серию артов с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев мира «Песни Льда и Пламени». Сегодня и завтра покажу вам их все по одной. Начинаем с Волка и Зайца из «Ну, погоди!», которые весьма органично превратились в Сандора «Пса» Клигана и Арью Старк. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. First pic: the Hare and the Wolf from “Nu pogodi” (Well, Just You Wait!) as Arya Stark and the Hound. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #пародия #волк #заяц #мультик #арьястарк #пёс #сандорклиган #aryastark #sandorclegane #cartoon #мультфильм #art #parody
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Всем известно, что Варис на самом деле — руслака. А в версии «Союзмультфильма» Варис — водяной. Всё логично! ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Merman from «The Flying Ship» as Varys. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #varys #варис #летучийкорабль #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
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⚔️ Продолжаю показывать свою серию картинок с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев «Игры престолов». Тесно связанные с миром льда хоккеисты мультипликационных клубов «Метеор» и «Вымпел» — идеальные кандидатуры на роль армии мёртвых. А их жутковатый вратарь с маской вместо лица — ну чем не Король Ночи? ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. The Goalkeeper and the players of “Meteor” and “Vympel” hockey teams as the Night King and his army of dead. #играпрестолов #gameofthrones #got #ип #союзмультфильм #арт #шайбушайбу #хоккей #метеор #вымпел #корольночи #белыеходоки #nightking #whitewalkers #armyofdead #мультик #cartoon #мультфильм #art #parody
Напомним, канадский художник Мигель Васкес изображает гротескных героев мультипликации — от пучеглазого Гомера Симпсона и обрюзгшего Гуффи вселенной Дисней до постаревших Арнольда и Джареда из «Эй, Арнольд!». В формате 3D графики Васкес также изобразил не совсем привлекательных Спанч Боба и Патрика, Финна из «Время приключений» с человеческими зубами, по-настоящему страшного Майка Вазовски из «Корпорации Монстров» — и это еще не полный список. А еще в Петербурге появился «Мститель в черном» — на стене одного из домов изобразили мэшап на фильм «Брат» и мультсериал «Черный плащ». Место для нового городского стрит-арта выбрано не случайно — в 1992 году неподалеку проходили съемки первой части ленты Алексея Балабанова о героях 90-х.
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