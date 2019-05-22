«Если я действительно стою сто тысяч миллионов, то не могу ли я получить сейчас наличными пятьдесят крон, чтобы купить себе маленького щеночка?», — так бы обратился к своему отцу Роберту Баратеону молодой будущий король Джоффри, если бы был персонажем Союзмультфильма. Иллюстратор из Сыктывкара Прокопий Уляшов создал мэшап-изображения персонажей советских мультфильмов и «Игры Престолов». Посмотрите, как выглядела бы Арья, будь она Зайцем из «Ну, погоди!», Тирион — Карлсоном, а Джон Сноу (вот это да!) Пяточком.

Напомним, канадский художник Мигель Васкес изображает гротескных героев мультипликации — от пучеглазого Гомера Симпсона и обрюзгшего Гуффи вселенной Дисней до постаревших Арнольда и Джареда из «Эй, Арнольд!». В формате 3D графики Васкес также изобразил не совсем привлекательных Спанч Боба и Патрика, Финна из «Время приключений» с человеческими зубами, по-настоящему страшного Майка Вазовски из «Корпорации Монстров» — и это еще не полный список. А еще в Петербурге появился «Мститель в черном» — на стене одного из домов изобразили мэшап на фильм «Брат» и мультсериал «Черный плащ». Место для нового городского стрит-арта выбрано не случайно — в 1992 году неподалеку проходили съемки первой части ленты Алексея Балабанова о героях 90-х.