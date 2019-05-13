18 мая экспозиция Государственного Эрмитажа пополнится новой коллекцией — в стенах музейного комплекса открывается выставка «Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама». Организаторы отмечают, что многие вещи были найдены случайно — среди ник предметы быта и культур, использовавшиеся жителям Индокитая две тысячи лет назад.

Особое место в экспозиции выставки «Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама» занимают артефакты донгшонской культуры — всемирно известные бронзовые барабаны с изображениями обрядовых сцен и процессий, фигурами людей и животных, геометрическими орнаментами. Покажут самый большой из них — высотой 85 сантиметров и 124 сантиметра в диаметре.

Одновременно с донгшонской культурой в центральной части Вьетнама вдоль побережья Южно-Китайского моря существовала культура Шахуинь, известная, в первую очередь, своими погребальными памятниками — представят большие керамические урны для захоронения праха. Также отличительными предметами культуры Шахуинь считаются каменные и стеклянные серьги-подвески с фигурками животных — часть экспонатов выставки составлят керамические сосуды этих культур, украшения и изделия из драгоценных металлов, выполненные древними ювелирами.

Большая часть предметов в экспозиции была найдена в ходе археологических раскопок, некоторые из них — почти случайно. Посетители выставки смогут увидеть артефакты древнего периода истории одного из регионов полуострова Индокитай, познакомиться с бытом людей, которые жили на территории современного Вьетнама во второй половине 1-го тысячелетия до нашей эры — начале 1-го тысячелетия нашей эры на заре государственности.

Выставка «Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама» продлится с 18 мая по 22 сентября и будет представлена в Главном музейном комплексе Эрмитажа, в залах истории древней письменности.

Напомним, ранее Государственный Эрмитаж запустил собственный образовательную проект «Эрмитажная Академия». Энциклопедическое музейное собрание, созданное на основе коллекций материалов Эрмитажа, дает возможность представить историю мировой культуры от древности до современности.