6 июня в Главном штабе Государственного Эрмитажа откроется выставка «Искусственный интеллект и диалог культур» — в экспозиции покажут, как влияет развитие технологий на современное искусство. В программе заявлены 14 художников и творческих коллективов из 10 стран мира — России, Саудовской Аравии, Италии, Германии и других.

Старт выставки назначен на 6 июня — первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В экспозиции работ представят предметы искусства, выполненные с помощью современных технологий. «Для нас очень важны новейшие технологии — это помощники. Они не могут заменить искусство, но интересен разговор о том, как они могут создавать что-то, что будет искусством — и таким, которое сможет конкурировать с работами художников», — рассказал ТАСС директор музея Михаил Пиотровский, который в данное время представляет павильон Государственного Эрмитажа в Венеции.

В экспозицию выставки войдут работы Нобелевского лауреата по физике-2010 Константина Новоселова — он получил награду за открытие сверхтонкого материала графена. В инсталляции Новоселов продемонстрирует пределы возможностей машинного обучения, проводя параллели с произведениями, созданными человеком. Впервые в России будут представлены работы арт-группы Obvious — они создают свои произведения при помощи генеративной состязательной сети, которая в тончайших деталях исследует произведения искусства для создания собственного при помощи нейросети. Художница Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии представит работы по формированию нового языка на основе арабского алфавита. Также свои произведения покажут Рефик Анадол, Джонатан Монаган, Давиде Квайола, Марио Клингеман, Норимичи Оракава, Aaajiao и другие.