В Эрмитаже откроется выставка «Искусственный интеллект и диалог культур» — о влиянии технологий на изобразительное искусство
6 июня в Главном штабе Государственного Эрмитажа откроется выставка «Искусственный интеллект и диалог культур» — в экспозиции покажут, как влияет развитие технологий на современное искусство. В программе заявлены 14 художников и творческих коллективов из 10 стран мира — России, Саудовской Аравии, Италии, Германии и других.
Старт выставки назначен на 6 июня — первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В экспозиции работ представят предметы искусства, выполненные с помощью современных технологий. «Для нас очень важны новейшие технологии — это помощники. Они не могут заменить искусство, но интересен разговор о том, как они могут создавать что-то, что будет искусством — и таким, которое сможет конкурировать с работами художников», — рассказал ТАСС директор музея Михаил Пиотровский, который в данное время представляет павильон Государственного Эрмитажа в Венеции.
В экспозицию выставки войдут работы Нобелевского лауреата по физике-2010 Константина Новоселова — он получил награду за открытие сверхтонкого материала графена. В инсталляции Новоселов продемонстрирует пределы возможностей машинного обучения, проводя параллели с произведениями, созданными человеком. Впервые в России будут представлены работы арт-группы Obvious — они создают свои произведения при помощи генеративной состязательной сети, которая в тончайших деталях исследует произведения искусства для создания собственного при помощи нейросети. Художница Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии представит работы по формированию нового языка на основе арабского алфавита. Также свои произведения покажут Рефик Анадол, Джонатан Монаган, Давиде Квайола, Марио Клингеман, Норимичи Оракава, Aaajiao и другие.
Hey @AnthonyMorel nous aimerions beaucoup discuter avec vous d'#IA et d'art. Nous cherchons à prouver que la créativité n'est pas seulement réservé au humains. Voici la dernière oeuvre que nous avons crée. Si vous voulez on vous la prête pour le prochain Minute Geek. 😉 pic.twitter.com/ps3WnIjvdc— Obvious (@obv_ious) 26 марта 2018 г.
Выставка «Искусственный интеллект и диалог культур» пройдет при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что на сегодняшний день Россия лидирует не только в сфере искусства, но и активно применяет технологические новинки. «Очень интересно, что по мере того, как развивается современное искусство, развивается искусственный интеллект и представленное им искусство. В России до сих это было мало представлено. Мы считаем что выставка в Эрмитаже будет одной из крупнейших выставок искусственного интеллекта и современного искусства. Эрмитаж фактически станет той площадкой, где начнется первый серьезный разговор на эту тему, это такой переломный момент — интересно, что скажут посетители, увидев соревнование обычного искусства и искусственного интеллекта», — поделился Дмитриев.
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