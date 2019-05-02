3-х дневный фестиваль современного танца начнется 3 мая в «Бертгольд центре»

Студия перформативных искусств «Сдвиг» — это камерная площадка для поддержки транс-дисциплинарных и экспериментальных работ в поле современного танца и перформанса. Ее кураторы Камиль Мустафаев, Аня Кравченко и Антон Вдовиченко успешно делают «Ночь перформанса», а с 3 по 5 мая делают выставку-фестиваль, посвященный учителям — участникам московской танцевальной компании «По.В.С.Танцы». Основатели компании Альберт Альберт Александра Конникова вместе работали над спектаклями Кирилла Серебренникова «Пластилин» и «Изображая жертву», в спектаклях Писарева «Конек-Горбунек» и «Влюбленный Шекспир», а сейчас работают хореографами в Электротеатре Станиславский. На выставке покажут мультимедийное полотно из уникальных архивных видео и фото материалов, артефактов из прошлых работ и перформансов, которые будут воссозданы и интерпретированы группой танцовщиков, объединенных студией.

В инсталляции, которая соберет архивные материалы, видео-интервью и различные артефакты за всю историю компании, резиденты студии СДВИГ с периодичностью в два часа будут исполнять одну за другой ре-энактмент трех работ компании: квинтет «Практика вероятности» (Антон Вдовиченко, Аня Кравченко, Камиль Мустафаев, Наталья Поплевской), соло «Танец, который живет во мне» (Аня Кравченко); дуэт «Жуки» (Марина Шамова и Даша Че, Валя Луценко и Камиль Мустафаев, Маша Шешукова и Антон Вдовиченко). Также Александра Конникова и Албертс Альбертс подготовят перформанс-сюрприз.

Расписание на три дня и билеты

Фестиваль «По.В.С.Танцы XX»

Бертгольд-центр

Гражданская улица 13–15

3–5 мая