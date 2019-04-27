Экскурсию по Государственному Эрмитажу впервые провела собака-поводырь
22 апреля в Государственном Эрмитаже состоялась необычная экскурсия — ее впервые провела специально обученная собака-поводырь. Мероприятие прошло в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения для того, чтобы показать — городская среда для владельцев собак-поводырей может стать более доступной и дружелюбной.
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Здесь и далее фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа
Сотрудники центра «Собаки-помощники инвалидов» и Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» провели мастер-класс для сотрудников службы безопасности и руководителей подразделений Государственного Эрмитажа. Они рассказали о процессе подготовки собак-поводырей, а также объяснили основные правила общения с незрячими людьми и их четвероногими помощниками во время посещения музейных комплексов.
Во время экскурсии владелица собаки-поводыря по кличке Флай Наталья Кузнецова рассказала присутствующим о том, как изменилась ее жизнь после появления четвероногого помощника, и продемонстрировала, как собака помогает ей наравне со всеми приобщаться к искусству — Флай провел свою хозяйку по залам Эрмитажа.
Например, не стоит торопить собаку-поводыря, если она остановилась — обычно так она предупреждает о препятствиях, лестницах и узких проходах. Также четвероногий помощник следует слева от хозяина — поэтому к человеку лучше подходить с правой стороны. Сотрудники центра «Собаки-помощники инвалидов», в свою очередь, напомнили о том, что, согласно Федеральному закону №181, собаку-поводыря должны пускать во все общественные места.
Встреча в Эрмитаже дала старт всероссийскому конкурсу для незрячих и слабовидящих людей на получение собаки-поводыря, который объявил благотворительный фонд Алишера Усманова в рамках программы «Особый взгляд». Мероприятие приурочено к Международному дню собак-поводырей, который ежегодно отмечается в последнюю среду апреля.
Напомним, ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о планах дополнить экспозицию музейного комплекса скульптурами, которые можно будет трогать руками. В первую очередь нововведение поможет людям с проблемами зрения в прямом смысле прикоснуться к искусству. Это не первая подобная практика включения предметов для слабовидящих в экспозиции музейного комплекса — в сентябре 2018 года в Эрмитаже открылась выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» из частной коллекции нью-йоркского миллиардера Томаса Каплана. Специально для «Собака.ru» куратор выставки Ирина Соколова провела экскурсию — показываем, как это было.
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