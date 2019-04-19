Новый сезон в Музее стрит-арта откроется выставкой «Хоть стой, хоть падай»

Новый сезон в Музее стрит-арта открывается 18 мая выставкой «Хоть стой, хоть падай», посвященной всеобщему замешательству. Проект курирует стрит-артист Максим Има. Художник выступает как инсайдер, связывающий искусство и зрителя, улицу и музей, граффити-райтеров и галерейных художников, искусство Петербурга и мировой опыт. Проект объединит около 40 участников из России, Украины и стран Европы: Франции, Германии, Австрии. В выставке примут участие художники OX, Kevin K, Fresh Max, Multi, Open, а локальную сцену представят Виталий Пушницкий, Слава ПТРК, Стас Добрый, Владимир Абих, Миша Маркер, Dusto и другие. Несколько стен распишут художники студии «Арт-Штаб» с ментальными особенностями, которые проживают в психо-неврологических интернатах.

Музей стрит-арта

Шоссе Революции, 84АБ

Выставка «Хоть стой, хоть падай»

18 мая–13 октября