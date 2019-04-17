Знакомьтесь: команда, которая сделает трехдневный арт-фестиваль на форте в Кронштадте

Эти девушки за год сделают фестиваль в форту Константин в Кронштадте, международный кураторский форум и выставку о северной красоте в Выборгском замке. У Северо-Западного филиала Государственного центра современного искусства — новая молодая команда, штаб-квартира с видом на Мариинский театр и планы по захвату арт-влияния в Балтийском регионе.

Елена Николаева, заместитель директора Мария Катц (Кузьмина), директор Северо-Западного филиала ГЦСИ в составе «РОСИЗО» Настасья Пилецкая, специалист по турецкому искусству, отвечает за PR филиала Наталья Хвоенкова, начальник отдела художественных программ Алиса Сычева, старший специалист, ведет блог о северном искусстве Nordkunst Анна Заведий, начальник отдела специальных программ и куратор арт-резиденции в Кронштадте

О том, почему фестиваль современного искусства надо делать в бывшей казарме и что значит чувствовать красоту при низких температурах, рассказывает директор филиала на Северо-Западе Мария Катц.

О летнем фестивале сайт-специфик-искусства «The lookout/впередсмотрящий» в форту Константин в Кронштадте В середине июля наша команда проведет фестиваль сайт-специфик-арта — искусства, которое подстраивается под территорию. Мы выбрали для него форт Константин — единственный форт, где уже есть инфраструктура. Оккупируем его на три дня: привезем и звук, и видео, и скульптуру. Наверняка большинство горожан никогда не были там из-за труднодоступности, а во время фестиваля из центра Кронштадта до форта будут ходить автобусы. Елена Губанова, куратор проекта, задумала первый фестиваль в форту с темой «Ожидание». Художники входят на пограничную территорию, где прошлое милитаристское, но будущее должно быть совсем другим, они его преобразовывают через искусство. Когда идешь по этим пустым казарменным батареям, чувствуешь тоску от того, что там жили люди, чьей профессией было убийство. Это тяжелое и одновременно чарующее, атмосферное место. В Венеции обычная практика — взять арсенал и превратить его в культурное пространство с выставками и концертами. То, что раньше было войной, теперь служит красоте.

Что такое Государственный центр современного искусства и его Северо-Западный филиал?

Единственная в России сетевая государственная институция, которая исследует, выставляет и развивает современное искусство, работает с 1992 года. У ГЦСИ восемь филиалов по всей стране и центральный офис в Москве. Филиал в Петербурге работает 24 года и в прошлом году приобрел нового директора и новую команду, которая была приглашена московским офисом и директором по региональному развитию ГЦСИ в составе «РОСИЗО» Алисы Прудниковой, которая в 2018 году заняла первое место в рейтинге самых влиятельных людей в сфере современного искусства. Новая молодая команда заселилась в штаб-квартиру в бывшем здании Военно-интендантской академии у Мариинского театра. В залах в стиле скандинавского минимализма публика встречается с художниками и читает тексты об актуальном искусстве в ридинг-группах.

Блог Nordkunst об искусстве северных стран

Команда ГЦСИ ведет блог о северном искусстве из Финляндии, Швеции, Норвегии и Прибалтики. Петербург девушки хотят вписать в масштабный северный контекст и ставят выставки в галерее Anna Nova рядом с Балтийской триеннале: «Чтобы мир заинтересовался тобой, надо, чтобы ты заинтересовался миром». @nordkunst

В офисе Северо-Западного филиала ГЦСИ, где проходят встречи с художниками и ридинг-группы и

О восприятии красоты при низких температурах Наша сотрудница Алиса Сычева собирает выставку с названием «Красота при низких температурах» — это поэтическая цитата из непоэтического эссе Иосифа Бродского. Он ездил в Венецию только зимой. Это важно, ведь если видишь красоту, когда тебе некомфортно, плохо, холодно, значит, это что-то особенное. «Красота при низких температурах» — выставка нашего, петербургского, северного искусства. Осенью мы покажем в Выборгском замке, в здании старинного костела, работы Петра Швецова, Ильи Гапонова, Аси Маракулиной, Леонида Цхэ и других художников. Потом «Красота» поедет в Архангельск, Псков, Петрозаводск. И хотя логистически это сложный проект, мы понимаем, что нельзя показывать людям вместо искусства напечатанные на пенокартон картинки.

Слева направо: на Марии: берет J. Sedova Hats, тренч и брюки Belka Fashion, кардиган Pinko, босоножки Gianvito Rossi (ДЛТ); на Настасье: тренч и платок Gerard Darel, платье Belka Fashion, босоножки Geox, берет J. Sedova Hats; на Наталье: берет J. Sedova Hats, тренч и платье Belka Fashion, серьги Copine Jewelry, туфли Gianvito Rossi (ДЛТ); на Алисе: берет Cocoshnick, пальто, рубашка и брюки Gerard Darel, туфли Geox; на Анне: тренч и джинсы Pinko, блуза Gerard Darel, туфли Geox

Зачем Петербургу Art weekend? Пока я работала в галерейном бизнесе (Marina Gisich Gallery), я посещала ярмарки, биеннале и выставки современного искусства в Берлине, Париже, Вене и других мировых столицах, но самый любимый формат погружения в локальную культурную среду — Art weekend. На выходные галереи, музеи, мастерские открывают свои двери для всех желающих. В Петербурге такого события нет, поэтому команда ГЦСИ создаст его сама. В октябре мы вместе с Машей Вейц и Анной Биткиной (ТОК) проведем Кураторский форум. Приедут российские и зарубежные кураторы, в основном из стран Балтийского региона, мы будем знакомить их с местными художниками, галеристами. Возможно, после форума европейские арт-деятели пригласят петербургских художников в свои проекты. Наша художественная среда не должна замыкаться сама на себе.

Об арт-резиденции на острове Резиденция ГЦСИ для художников в Кронштадте работает с 2002 года. Резиденция — это место, где художник из другого города или страны живет и работает в комфортной обстановке, чаще всего бесплатно. В этом году мы активнее внедряем свежеприбывших художников в петербургскую культурную среду: знакомим с сообществом и организуем им встречи с местной публикой. Еще планируем запустить резиденцию для кураторов. В резиденции ГЦСИ необычайная атмосфера острова, изоляции. Зимой — потрясающее ощущение дичайшего холода, бескрайних балтийских просторов, русской тоски, плюс — корабли, маяки. Летом состояние другое, потому что Кронштадт — зеленый город. Съезжаешь с дамбы в Кронштадт, и легкие наполняются воздухом моря, зелени и романтики! Этот кислород как будто насыщенней раз в десять, он — живительный. И художники это ценят, им нравится там жить и работать.