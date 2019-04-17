На Рубинштейна открывается новая галерея ANTONOV GALLERY, первую выставку делает Сергей Бондарев
18 апреля на улице Рубинштейна открывается новая галерея ANTONOV GALLERY, второе пространство фонда екатеринбургского скульптора Андрея Антонова, которое начинает работу в Петербурге выставкой FALSE MIRRORS / ЛОЖНЫЕ ЗЕРКАЛА. Публике покажут живопись Сергея Бондарева, художника и дизайнера, создателя брендов Bondarev и «Соня Мармеладова». Выставка дополнит постоянную галерейную экспозицию скульптур Андрея Антонова.
«Я знаком с вдовой Антонова Татьяна Колпаковой, еще со времен, когда я жил в Екатеринбурге. Первую выставку
с фондом я провел в прошлом году, кстати, в родном Екатеринбурге. Татьяна переехала жить в Петербург и появилась идея открыть вторую галерею — что мы и сделали на улице Рубинштейна. Тема моей выставки «Ложные зеркала», — кривые зеркала, деформация и искажения. Будет много новых работ 2019 года. Выставка продлится два месяца, потом появится новый художник, но в этой галерее всегда будут работы Андрея Антонова. Скульптор оставил большое наследие, он дружил со многими художниками поколения 60–70-х и галерея со всеми ними дружит и выставляет. В выставочных планах — микс старого и нового поколения художников» — рассказывает Сергей.
ANTONOV GALLERY
Улица Рубинштейна, 40
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