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На Рубинштейна открывается новая галерея ANTONOV GALLERY, первую выставку делает Сергей Бондарев

  • Андрей Антонов

18 апреля на улице Рубинштейна открывается новая галерея ANTONOV GALLERY, второе пространство фонда екатеринбургского скульптора Андрея Антонова, которое начинает работу в Петербурге выставкой FALSE MIRRORS / ЛОЖНЫЕ ЗЕРКАЛА. Публике покажут живопись Сергея Бондарева, художника и дизайнера, создателя брендов Bondarev и «Соня Мармеладова». Выставка дополнит постоянную галерейную экспозицию скульптур Андрея Антонова. 

  • Сергей Бондарев

«Я знаком с вдовой Антонова Татьяна Колпаковой, еще со времен, когда я жил в Екатеринбурге. Первую выставку
с фондом я провел в прошлом году, кстати, в родном Екатеринбурге. Татьяна переехала жить в Петербург и появилась идея открыть вторую галерею — что мы и сделали на улице Рубинштейна. Тема моей выставки «Ложные зеркала»,  — кривые зеркала, деформация и искажения. Будет много новых работ 2019 года. Выставка продлится два месяца, потом появится новый художник, но в этой галерее всегда будут работы Андрея Антонова. Скульптор оставил большое наследие, он дружил со многими художниками поколения 60–70-х и галерея со всеми ними дружит и выставляет. В выставочных планах — микс старого и нового поколения художников» — рассказывает Сергей.

ANTONOV GALLERY
Улица Рубинштейна, 40

Открытие выставки Сергея Бондарева Must-have

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