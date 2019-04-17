На Рубинштейна открывается новая галерея ANTONOV GALLERY, первую выставку делает Сергей Бондарев

«Я знаком с вдовой Антонова Татьяна Колпаковой, еще со времен, когда я жил в Екатеринбурге. Первую выставку

с фондом я провел в прошлом году, кстати, в родном Екатеринбурге. Татьяна переехала жить в Петербург и появилась идея открыть вторую галерею — что мы и сделали на улице Рубинштейна. Тема моей выставки «Ложные зеркала», — кривые зеркала, деформация и искажения. Будет много новых работ 2019 года. Выставка продлится два месяца, потом появится новый художник, но в этой галерее всегда будут работы Андрея Антонова. Скульптор оставил большое наследие, он дружил со многими художниками поколения 60–70-х и галерея со всеми ними дружит и выставляет. В выставочных планах — микс старого и нового поколения художников» — рассказывает Сергей.

ANTONOV GALLERY

Улица Рубинштейна, 40