Искусство молодых художников покажут в новой Myth gallery на улице Чайковского

На улице Чайковского в мае открывается новая галерея Myth gallery, в которой будут показывать и продавать молодых художников из Петербурга и Москвы. Галерею доступного искусства открывают искусствоведы Юлия Вяткина и Ольга Профатило. До того, как открыть собственный проект, Ольга 10 лет работала в Marina Gisich gallery — старейшей галерее современного искусства в городе, которая работает с такими художниками как Керим Рагимов, Виталий Пушницкий, Петр Белый, некрореалисты Евгений Юфит и Владимир Кустов. MYTH gallery сосредоточится на художниках молодых, для многих это будет первый опыт работы с галеристами. Сейчас в помещении на улице Чайковского с белыми стенами и лепниной идет ремонт, хозяйки галереи отреставрировали старинную печь и к сентябрю собираются сделать ремонт в парадной, а затем заняться фасадом дома.