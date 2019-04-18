Искусство молодых художников покажут в новой Myth gallery на улице Чайковского
На улице Чайковского в мае открывается новая галерея Myth gallery, в которой будут показывать и продавать молодых художников из Петербурга и Москвы. Галерею доступного искусства открывают искусствоведы Юлия Вяткина и Ольга Профатило. До того, как открыть собственный проект, Ольга 10 лет работала в Marina Gisich gallery — старейшей галерее современного искусства в городе, которая работает с такими художниками как Керим Рагимов, Виталий Пушницкий, Петр Белый, некрореалисты Евгений Юфит и Владимир Кустов. MYTH gallery сосредоточится на художниках молодых, для многих это будет первый опыт работы с галеристами. Сейчас в помещении на улице Чайковского с белыми стенами и лепниной идет ремонт, хозяйки галереи отреставрировали старинную печь и к сентябрю собираются сделать ремонт в парадной, а затем заняться фасадом дома.
Первая выставка откроется 29 мая и продлится до конца лета. Курировать выставку позвали Анну Заведий, которая совмещает институциональную работу в Северо-западном филиале ГЦСИ с независимым кураторством. Среди участников — видные молодые петербургские и московские имена: Лиза Бобкова, Анна Афонина, Алина Глазун, Александр Седельников, Евгений Гаврилов (dyad), Александра Паперно, Дженда Флюид (Антонина Баевер).
В планах MYTH gallery — занять нишу галереи среднего ценового диапазона, которая открывает новых художников в Петербурге и приглашает к созданию выставок молодых кураторов. «Многие коллекционеры любят покупать молодых художников сразу из мастерской — для рынка это губительно, потому что в таком случае галерея перестает с ним работать, не возит его на ярмарки и не поддерживает выставками. Но для того, чтобы художник начал свою карьеру работой с галереей, нужно, чтобы они в городе были» — объясняет Ольга Профатило.
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