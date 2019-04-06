Минкульт предложило снять ограничение на продажу алкоголя в учреждениях культуры

Министерство культуры РФ предложило снять ограничение на продажу алкоголя в учреждениях культуры. По мнению чиновников, запрет ущемляет права граждан — министерство предлагает изменить закон, который сейчас разрешает торговлю крепкими напитками только в театрах, концертных залах и парках.

Министерство культуры РФ подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В настоящий момент закон разрешает продавать спиртные напитки только в концертных и театральных залах и парках. В поправках предлагается отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».

Ограничение, ущемляет права организаций культуры и их посетителей, о чем сообщает РБК со ссылкой на источники в Министерстве. Предлагается вернуть старую норму оборота алкогольной продукции, которая сохранялась до 2016 года — продавать алкоголь в любых организациях культуры. В министерстве считают, что действующие ограничения необоснованны и их необходимо устранить. Новые нормы рассчитаны на все учреждения культуры России.

Ранее против продажи алкоголя в учреждениях культуры выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Внимание к проблеме было привлечено после инцидента в Третьяковской галерее, когда в мае прошлого года нетрезвый посетитель нанес серьезные повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Он признался, что выпил водки в буфете музея, и картина его возмутила. Он прорвался в уже пустой зал Репина через сотрудников галереи, проводивших осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения.