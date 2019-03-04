20 марта в музее Фаберже на набережной реки Фонтанки, 21 в Петербурге откроется выставка работ Фриды Кало и Диего Риверы «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний» — уникальная ретроспектива супружеской пары художников, ставшей самой знаменитой в искусстве 20 века. В экспозиции — произведения из частных собраний Европы и Латинской Америки и запасников музеев России, а также знаковые работы художников.

Основу экспозиции работ самой знаменитой пары в искусстве 20 века составят произведения из собрания Музея Долорес Ольмедо в Мехико, обладающего крупнейшей в мире коллекцией полотен Кало и Риверы, живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, запасников ГМИИ им. А.С. Пушкина, коллекции внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи «Арвил». Некоторые из них будут показаны впервые.

Также можно будет увидеть архивные документы и одни из самых известных работ Фриды Кало — «Сломанная колонна», «Автопортрет с обезьянкой» и «Больница Генри Форда», а также исторически связанные с Россией картины, такие как «Славная победа» Диего Риверы. Дополнят экспозицию многочисленные фотографии и документальные фильмы о жизни и творчестве Фриды Кало и Диего Риверы.

Всего в экспозиции будет представлено более 90 живописных произведений Фриды Кало и Диего Риверы, от ранних до поздних — живопись, рисунки, литографии. Выставка, ставшая возможной благодаря совместной работе Культурно-исторического фонда «Связь времен» и Музея Фаберже продлится с 20 марта по 19 мая.