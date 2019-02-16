В Эрмитаже рассказали об истории появления буквы «Э» на логотипе музея
В Государственном Эрмитаже представили эскизы и графику художника Аскольда Кузьминского — автора логотипа петербургского метрополитена, Елисеевского магазина, а также символа самого Эрмитажа. Выставка «Кто придумал букву "Э"» приурочена к 80-летию петербургского художника.
На выставке представлены эскизы, наброски к логотипу мезея, а также иллюстрации к книгам, портреты, пейзажная графика и шаржи, выполненные на тематику буквы «Э». По словам директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, именно они относятся к «эрмитажному» жанру, который может быть представлен только в стенах музейного комплекса. «Это эрмитажный жанр, эрмитажные люди. И то количество посетителей, которое пришло сегодня на открытие выставки, само за себя говорит», — отметил глава музея.
Большинство работ представлена сыном художника — Константином Кузьминским — и демонстрируется публике впервые. Аскольд Иванович Кузьминский родился в 1938 году. Поступил на физический факультет Вологодского пединститута, где вскоре понял, что это «не его» предназначение — и уехал в Ленинград, где учился в художественно-графическом училище. Он создавал дизайн по заказам заводов по всей стране, проектировал внешний вид станков и приборов. Наиболее известные работы Кузьминского — логотип петербургского метрополитена и Государственного Эрмитажа. Он также работал над разработкой различных приспособлений для Олимпиады-80.
«Аскольд Иванович — это человек, который не просто создал наш логотип. Он создал такой логотип, который уже очень много прожил, который оказался очень удачным. Он сумел в себе совместить, на мой взгляд, две стороны Эрмитажа. Эрмитаж — хранитель традиций, определённого стиля, и Эрмитаж, который эти традиции несёт дальше, в новый мир», — сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии экспозиции.
Константин Кузьминский
Из интервью «Собака.ru»:
Свои самые известные работы — эмблему петербургского метро, Елисеевского магазина и, конечно, логотип Эрмитажа он придумал уже в 1990-е — на фрилансе. Институт эстетики почти прекратил свое существование, а имя в профессиональной среде осталось. Поэтому когда эти организации стали искать кого-то, то нашли Аскольда Ивановича. Звучит не очень скромно, но тогда просто некому было это сделать — он был практически единственным в Петербурге. В какой-то мере он предвосхитил и интерес к урбанистике — внимательно изучал городскую среду. Он понимал, что большинство информации человек получает визуально, поэтому так важно, как выглядит жизнь вокруг: улицы, вывески, какого они размера и каким шрифтом написаны, сколько их на доме и как они к нему приделаны.
Экспозиция представлена в фойе Эрмитажного театра. Для посетителей выставка будет открыта 17 февраля.
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