В Эрмитаже рассказали об истории появления буквы «Э» на логотипе музея

На выставке представлены эскизы, наброски к логотипу мезея, а также иллюстрации к книгам, портреты, пейзажная графика и шаржи, выполненные на тематику буквы «Э». По словам директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, именно они относятся к «эрмитажному» жанру, который может быть представлен только в стенах музейного комплекса. «Это эрмитажный жанр, эрмитажные люди. И то количество посетителей, которое пришло сегодня на открытие выставки, само за себя говорит», — отметил глава музея.

Большинство работ представлена сыном художника — Константином Кузьминским — и демонстрируется публике впервые. Аскольд Иванович Кузьминский родился в 1938 году. Поступил на физический факультет Вологодского пединститута, где вскоре понял, что это «не его» предназначение — и уехал в Ленинград, где учился в художественно-графическом училище. Он создавал дизайн по заказам заводов по всей стране, проектировал внешний вид станков и приборов. Наиболее известные работы Кузьминского — логотип петербургского метрополитена и Государственного Эрмитажа. Он также работал над разработкой различных приспособлений для Олимпиады-80.

«Аскольд Иванович — это человек, который не просто создал наш логотип. Он создал такой логотип, который уже очень много прожил, который оказался очень удачным. Он сумел в себе совместить, на мой взгляд, две стороны Эрмитажа. Эрмитаж — хранитель традиций, определённого стиля, и Эрмитаж, который эти традиции несёт дальше, в новый мир», — сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии экспозиции.