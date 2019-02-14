Как пионер советского дизайна Аскольд Кузьминский придумал логотипы метро и Эрмитажа?

Пионер советского дизайна Аскольд Кузьминский придумал логотип Эрмитажа и эмблему метрополитена. Перед первой персональной выставкой о выдающемся графике нам рассказал его сын Константин.

Аскольд Кузьминский за образцом судейского места, разработанным ЛФ ВНИИТЭ для Олимпиады-80



Аскольд Иванович родился в 1938 году в глухой вологодской деревне — селе Рослятино. Я, к сожалению, там так и не побывал. Школу он окончил в небольшом городе Грязовце. Никаких наследственных предпосылок, чтобы стать художником, у него не было. Мой дед преподавал историю и возглавлял школьное образование в Грязовецком районе, а потом долгие годы был директором построенного им интерната для слепых и слабовидящих детей. Бабушка была учительницей русского языка и литературы в школе для детей с нарушениями слуха. Папа сначала пошел по их стопам — поступил на физический факультет Вологодского пединститута, но через пару лет понял, что это не его стезя, и уехал в Ленинград, где учился в художественно-графическом училище.

Эскиз логотипа и эмблемы Государственного Эрмитажа. 1994 год





После вуза он начал работать в ленинградском филиале ВНИИ технической эстетики, который располагался в Михайловском замке. Слово «дизайн» тогда не употребляли, но в институте папа делал много заказов для заводов по всей стране, придумывал, как должны выглядеть станки и приборы. Параллельно он много писал. На выставке будет его графика — цветные пейзажи, выполненные пастелью, восковыми мелками и акварелью.

Портрет Ольги Докторовой (Кузьминской). 1963 год

Папа ни одной минуты не сидел без дела. Мы жили в коммунальной квартире на Кавалергардской. В большой комнате был стол, на котором помещались мамина швейная машина и его бумаги, планшеты — все, чем он работал. Когда я приходил, он всегда что-нибудь чертил. Помню детские ощущения: я любил не столько что он делал, а как. Было завораживающе интересно смотреть на это и все его инструменты: заграничные фломастеры, ручки, чешские рейсфедеры, рапидографы из ГДР, всевозможные карандаши, точилки, ножи, линейки и угольники. Конечно, я ими играл, будучи маленьким хулиганом, но аккуратно.

Портрет Анны Ахматовой, 1965 год

Многие годы он вел графические дневники: расчерчивал страницу на семь прямоугольников, в каждом из которых был маленький рисунок на каждый день. Например, кто приходил, что было по телевизору: Горбачев, Ельцин, путч, крупные или мелкие события из жизни. Еще он писал удивительные и странные рассказы в стиле Хармса про то, как Пушкин ворвался в рюмочную, попросился без очереди, но все равно опоздал и потому не пришел к Ахматовой. Они вошли в сборник Memoire, который он издал за свой счет. Там же Аскольд Иванович рассказал, как нарисовал портрет Анны Андреевны.

Ахматова долго рассматривала свой портрет и сказала: «Пожалуй, подпишу»

Папа дружил с Анной Каминской, внучкой мужа Ахматовой, историка искусств Николая Николаевича Пунина. Вместе они часто бывали на даче в Комарово. Анна Андреевна как-то сказала, что ей надоели во всех изданиях одни и те же ее изображения Альтмана и Анненкова. Он принес ей машинописный «Реквием», который сам переплел, и на обложке нарисовал ее. Ахматова долго его рассматривала и сказала: «Пожалуй, подпишу, хотя никогда этого не делала. И этот портрет пригодится. И эти печальные брови».

Правая часть триптиха «Плач Ярославны». Деревня Новинка, Ленин­градская область. 1962 год

По воспоминаниям моего дяди, социолога Бориса Докторова, папа был энциклопедически образован в области графического искусства, рассуждал о линиях у Дюрера и Леонардо, Пикассо и Дали. Уже в 1960-х он говорил об эстетике линии, как через ее восприятие формируется образ. Постепенно он шел к своей графике, которая по-современному не статична, не обременена деталями и призывает зрителя к сотворчеству.

Эскиз логотипа Петербургского метрополитена. 1992 год