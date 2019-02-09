ДК Льва Лурье расскажет о самых удивительных свадьбах Петербурга

В канун Дня святого Валентина Дом культуры Льва Лурье расскажет о самых удивительных свадьбах Петербурга — от венчания Петра Первого в парусном амбаре до истории любви наследника торговой империи Елисеевых.

10 февраля петербуржцы узнают о том, почему Петр I венчался в парусном амбаре, счастлив ли был шутовской брак, заключенный в Ледяном доме, кто подарил Александру Грину на свадьбу бутылку спирту и почему наследник торговой империи Елисеевых видел свою жену лишь пять минут в жизни.

Экскурсию по местам самых удивительных петербургских свадьбах проведет резидент Дома Культуры Льва Лурье, журналист Константин Шолмов.

Старт мероприятия в 12:00 у памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Стоимость билетов от 1300 рублей, а также желающие могут приобрести праздничный билет на двух человек. Организаторы напоминают, что приходить на экскурсию необходимо заранее — минимум за 10 минут до ее начала.