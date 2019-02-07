В Петербурге появился стрит-арт с тонущим среди неубранных глыб льда «Титаником»

На стене дома № 5-7 по Дегтярной улице появился стрит-арт объект под названием «Катастрофа» уличного художника Леши Бурстона. На рисунке изображен Титаник, который разбился об айсберг и идет ко дну. Только роль айсберга играют глыбы льда, оставленные коммунальными службами на пешеходной зоне после чистки крыши. Это не первый случай, когда стрит-артисты привлекают внимание коммунальных служб к проблеме неубранного снега. Коллектив «Осколки» нарисовал огромную черную «лопату Беглова» во дворе на улице Марата, но коммунальщики ее быстро закрасили.