В Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи
Недалеко от станции метро «Пушкинская» в Петербурге появился новый стрит-арт, посвященный недавнему похищению картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.
Работу разместил бывший участник арт-группы «Явь», который взял себе псевдоним K. Картина называется «Ай-Петри в параллельной вселенной». Персонажи мультсериала «Рик и Морти» смотрят на Ай-Петри, а солнце, которое висит над горой, похоже на главу Росгвардии Виктора Золотова.
«Странно, что после кражи все начали шутить над Третьяковкой и вором, но многие побоялись указать на человека, чье ведомство допустило такую тупую кражу. Вот в каком мире мы живем, и он — реальный, он не в мультике», — говорит автор работы.
Напомним, картину украли 27 января. Похититель достал ее из рамы на глазах у посетителей музея, но все подумали, что он сотрудник галереи. Пропавшая картина ранее находилась в коллекции Русского музея.
Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений.
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