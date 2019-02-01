В Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи

Недалеко от станции метро «Пушкинская» в Петербурге появился новый стрит-арт, посвященный недавнему похищению картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Работу разместил бывший участник арт-группы «Явь», который взял себе псевдоним K. Картина называется «Ай-Петри в параллельной вселенной». Персонажи мультсериала «Рик и Морти» смотрят на Ай-Петри, а солнце, которое висит над горой, похоже на главу Росгвардии Виктора Золотова.

«Странно, что после кражи все начали шутить над Третьяковкой и вором, но многие побоялись указать на человека, чье ведомство допустило такую тупую кражу. Вот в каком мире мы живем, и он — реальный, он не в мультике», — говорит автор работы.