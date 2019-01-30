Бар и общественное пространство: рассказываем, каким будет музей Иосифа Бродского, и показываем эксклюзивные кадры

Музей поэта Иосифа Бродского откроется в Петербурге в мае 2020 года — к 80-летию поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко, который рассказал подробности о готовящемся проекте и предоставил первые кадры.

История музея Иосифа Бродского в Петербурге тянется уже несколько лет, но все проблемы до сих пор не решены. Квартира, в которой поэт жил почти 20 лет до эмиграции в 1972 году, пережила множество изменений. В 2014 году ее начали реставрировать, в 2015 году в полутора комнатах даже появились посетители, но, проработав один день, музей закрылся. Сейчас проектом занимается Максим Левченко — управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group. Год назад он вместе с Фонтанным домом создал сайт Brodsky.online, а потом объединился с фондом создания музея Иосифа Бродского и вплотную занялся открытием квартиры поэта для посетителей.

Название Максим Левченко представил фанерную доску: на ней изображен первоначальный вариант логотипа и названия The room & a half of Joseph Brodsky museum. Оно будет на английском языке — как и эссе поэта об этом пространстве. Однако встала проблема грамматики: лингвисты, с которыми консультировался Левченко, не могут сойтись во мнении, нужен ли в названии апостроф – чтобы оно выглядело как Joseph Brodsky’s museum. Планировка 20 лет назад, когда история музея только началась, фонд выкупил большую часть комнат коммуналки, в которой жил поэт. Но возникла проблема: одна из жительниц Нина Васильевна отказалась продавать свою комнату. На этом дело застопорилось. Левченко провел с ней несколько часов переговоров, а в один из дней, когда идеолог проекта помогал женщине вынести мусор, она сказала: «Что вы ко мне пристали? Купите соседнюю квартиру!» И попала в точку.

Теперь квартира разделится на две части: Нине Васильевне сделают отдельный санузел и кухню, поставят дверь и стену с шумоизоляцией (получится жилая часть 75 квадратных метров. На схеме — заштрихована черным), а коммунальная кухня, коридор и полторы комнаты будут принадлежать музею. В соседней квартире (на схеме выделена синим) со стороны улицы Короленко, которую Максим Левченко принял в имущество 28 января 2019 года, в ближайшее время планируется снос стен. Там расположится вход, гардероб, бар, анфилада площадью более 100 метров, большая лестница-амфитеатр, на которой гости смогут сидеть во время мероприятий, и высокие окна, на которых тоже можно будет расположиться. Интерьер строится на контрасте: светлая, чистая часть, не имеющая ничего общего с коммуналкой, и пространство, в котором жил Иосиф Бродский.

Экспозиции Максим Левченко уверяет, что музей должен быть современным, динамичным, а потому там не будет постоянных экспозиций. Пространство будет постоянно обновляться, в нем часто будут меняться выставки. В полторы комнаты, например, планируют привезти кабинет Бродского из Америки. Музей надеется сотрудничать с как можно большим количеством других выставочных центров и творческих людей. Однако организаторы рассматривают и альтернативный вариант: восстановление по фотографиям Михаила Мильчика кабинета поэта. К единому мнению, нужна ли постоянная экспозиция, придти пока не получилось. Коммунальную часть полностью отреставрируют. На кухне расположатся сувенирная лавка и книжный магазин, но атмосфера того времени будет сохранена.

Трудности В данный момент организаторы подали на согласование проекта документы в КГИОП. Дальше нужно будет получить одобрение администрации Центрального района, пожарной части и других служб. Но и тут есть загвоздка: помещение позиционируется и согласовывается как жилое – в этом случае ни один музей не может предоставить «Полутора комнатам» экспонаты. А в нежилое его переводить тяжело – для этого надо выкупить и квартиру, которая находится под будущим музеем, но ее хозяин от сделки отказывается.