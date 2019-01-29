На похищенной картине Куинджи нашли повреждения

Картине «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи нанесли ущерб в виде потертостей во время кражи из Третьяковской галереи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минкульт.

«По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться», — говорят специалисты. При этом они отмечают, что повреждения не критичны, их устранением будут заниматься в Русском музее.

Экспертизу картины провели семь специалистов, которые исключили вероятность подмены полотна во время кражи. Специалисты выезжали с мобильной лабораторией, включающей самое современное оборудование.

Напомним, картину украли 27 января. Похититель достал ее из рамы на глазах у посетителей музея, но все подумали, что он сотрудник галереи.

Возбуждено уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Пропавшая картина ранее находилась в коллекции Русского музея.

Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину.