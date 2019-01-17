На Обводном канале появилась работа французского художника ОХ

На пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала появился билборд с работой французского уличного художника Мишеля Дюше, более известного под псевдонимом OX. Он увидел в обшарпанном фасаде пятно Роршаха. Работе не имеет названия и выполнена в фирменном стиле художника с использованием плакатной графики.

15 января во Французском институте состоялась лекция OX на тему плакатной графики, а 13 января его коллега Жан Фушёр прочел лекцию о французской сцене уличного искусства 80-х гг. в Музее стрит-арта.

OX работает в городском пространстве с 1980-х годов в составе известной парижской группы Frères Ripoulin. Участники этого коллектива работали в жанре уличной плакатной графики, сюжеты были обращены к социальным проблемам, художники провозглашали живопись вне каких-либо институций.