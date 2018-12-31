Цискаридзе рассказал о разнице между балетными школами Петербурга и Москвы
Премьер Большого театра и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о том, какая разница между балетными школами Петербурга и Москвы. Цискаридзе отметил, что отличает два города только размер сцены и «грандиозность».
В интервью РИА Новости Николай Цискаридзе отметил, что вести разговоры о различиях «глупо», а также рассказал, что ему часто припоминают, что он воспитывался в московских балетных традициях. Премьер Большого учился в Москве и Тбилиси у педагогов с ленинградской школой. Цискаридзе 21 год был артистом Большого театра и вместе с этим 18 лет постоянно танцевал на сцене Мариинского театра. «Это очень смешно. Рассуждают об этом только те люди, которые якобы хотят показать свое превосходство, но, как правило, прикрывают свою некомпетентность или свою бездарность тем, что они рассказывают, что они из Петербурга», — отметил Николай.
Николай Цискаридзе
Мне как ректору очень обидно, что сегодня мало кто стремится пойти в Большой и Мариинский театры. Мы в училище в свое время просто не представляли, что происходит внутри театральных стен, но мечтали там оказаться, а сегодня все ребята сидят в соцсетях, переписываются и точно знают, что вот этот руководитель труппы пригласил к себе, пообещал что-то и ничего не сделал или некрасиво повел себя в конфликтной ситуации. В этом году у нас было шесть очень ярких выпускников, которые могли бы рассчитывать на хорошую карьеру в качестве солистов, но, к сожалению, четверо из них, получив приглашение в Мариинский театр, не выбрали его.
Единственное, чем отличается московская подача танца от ленинградской, — размер сцены. Большой театр — самый большой в мире из старинных. Даже гримироваться нужно по-другому. Конечно, когда человек попадает из Петербурга в Москву или наоборот, он оказывается в чужом спектакле, и это очень бросается в глаза. Допустим, в «Спящей красавице» в конце есть мазурка, и если в Большом театре у меня и моей партнерши было достаточно места, чтобы двигаться, то в Мариинском принц Дезире с Авророй зажаты со всех сторон и им негде даже рукой махнуть. Точно так же в опере или драме размер зала влияет на силу подачи звука: в большом пространстве вы должны гораздо четче говорить или петь.
Народный артист России, лауреат Государственных премий Николай Цискаридзе входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Будучи премьером Большого театра, также регулярно танцевал в Парижской национальной опере. С 2014 года исполнял партию вдовы Симон в спектакле Михайловского театра «Тщетная предосторожность».
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