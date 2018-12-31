Цискаридзе рассказал о разнице между балетными школами Петербурга и Москвы

из интервью «Собака.ru»:

Мне как ректору очень обидно, что сегодня мало кто стремится пойти в Большой и Мариинский театры. Мы в училище в свое время просто не представляли, что происходит внутри театральных стен, но мечтали там оказаться, а сегодня все ребята сидят в соцсетях, переписываются и точно знают, что вот этот руководитель труппы пригласил к себе, пообещал что-то и ничего не сделал или некрасиво повел себя в конфликтной ситуации. В этом году у нас было шесть очень ярких выпускников, которые могли бы рассчитывать на хорошую карьеру в качестве солистов, но, к сожалению, четверо из них, получив приглашение в Мариинский театр, не выбрали его.

Единственное, чем отличается московская подача танца от ленинградской, — размер сцены. Большой театр — самый большой в мире из старинных. Даже гримироваться нужно по-другому. Конечно, когда человек попадает из Петербурга в Москву или наоборот, он оказывается в чужом спектакле, и это очень бросается в глаза. Допустим, в «Спящей красавице» в конце есть мазурка, и если в Большом театре у меня и моей партнерши было достаточно места, чтобы двигаться, то в Мариинском принц Дезире с Авророй зажаты со всех сторон и им негде даже рукой махнуть. Точно так же в опере или драме размер зала влияет на силу подачи звука: в большом пространстве вы должны гораздо четче говорить или петь.