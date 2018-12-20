В Великобритании обнаружили новую работу Бэнкси

Рисунок — прямая отсылка к проблемам этого региона Великобритании. В июле черной пылью от сталелитейных заводов был покрыт почти весь город.

Напомним, в октября художник «отбэнксил» ценителей своего творчества: картина «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs. Покупатель отдал за эту работу за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

Чуть позже художник выложил видео, где показал, как встраивал шредер в рамку с картиной. Оказалось, что работа должна разрезаться полностью, а не на половину, но что-то не сработало.