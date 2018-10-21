Покрас Лампас расписал площадь перед стадионом «Локомотив»
Новая масштабная работа петербургского каллиграфа и победителя премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Покраса Лампаса занимает всю площадь подъезда к стадиону «Локомотив» в Черкизовском районе Москвы. Площадь рисунка более 11 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Sports.ru.
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Фото: Sports.ru
Издание также пишет о том, что данной работой Покрас хочет изменить представление о футболе. «Это новый шаг не только в истории «Локомотива», но важная отправная точка в моем творчестве, связывающая спорт и культуру. Наш новый проект – о преодолении границ, новых рекордах и изменении представления о футболе. Футбол больше, чем игра, моя работа шире, чем стрит-арт», — объяснил замысел своей работы Покрас Лампас в интервью пресс-службе ФК.
Президент ФК «Локомотив» Илья Геркус надеется, что таким образом домашний стадион футбольной команды станет модным местом. «Наш стадион давно стал местом притяжения людей с самым разным культурным кодом. Уверен, Покрас Лампас обогатит наш дом, сделает его еще более привлекательным и модным. Выражаясь языком футбола, пожалуй, это главный трансфер года в искусстве. Мы рады, что Покрас Лампас выбрал именно «Локомотив», он создал новое направление в искусстве, и это полностью отражает наши ценности – задавать тренды, лидировать, а не следовать».
В интервью журналу «Собака.ru» Покрас Лампас рассказал, что для него смысл творчества и как облачить его в успех. «Чтобы творчество стало успешным сейчас, у него должны быть философия, концепция, смысл. Больше нет смысла создавать просто красивую картинку — их сейчас слишком много на стоках, в «Инстаграме». Смысл должен быть авторским. Если ты копируешь или придумываешь в рамках тенденции, то не говори, что создаешь современную культуру, — это неправда. Это не современная культура, а переосмысление идей. Я могу сказать, что делаю искусство про будущее. Почему про будущее? Потому что про смешение культур. Почему про смешение? Потому что глобализация ведет к увеличению количества знаний, которые человек может легко получить, упрощению коммуникации между народами, а значит, и изменению письменности».
Напомним, 7 сентября в Москве открылась первая выставка художника-каллиграфа. Площадкой экспозиции стал «Новый Манеж» Сам Покрас Лампас будет присутствовать на выставке в течение 20 дней, одновременно работая над холстами, инсталляциями и манифестом. Перед открытием у входа выстроилась огромная очередь из желающих посмотреть на работы самого известного в России граффити-райтера и идеолога собственного движения в современном искусстве — каллиграфутуризма.
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