Покрас Лампас расписал площадь перед стадионом «Локомотив»

В интервью журналу «Собака.ru» Покрас Лампас рассказал, что для него смысл творчества и как облачить его в успех. «Чтобы творчество стало успешным сейчас, у него должны быть философия, концепция, смысл. Больше нет смысла создавать просто красивую картинку — их сейчас слишком много на стоках, в «Инстаграме». Смысл должен быть авторским. Если ты копируешь или придумываешь в рамках тенденции, то не говори, что создаешь современную культуру, — это неправда. Это не современная культура, а переосмысление идей. Я могу сказать, что делаю искусство про будущее. Почему про будущее? Потому что про смешение культур. Почему про смешение? Потому что глобализация ведет к увеличению количества знаний, которые человек может легко получить, упрощению коммуникации между народами, а значит, и изменению письменности».

Напомним, 7 сентября в Москве открылась первая выставка художника-каллиграфа. Площадкой экспозиции стал «Новый Манеж» Сам Покрас Лампас будет присутствовать на выставке в течение 20 дней, одновременно работая над холстами, инсталляциями и манифестом. Перед открытием у входа выстроилась огромная очередь из желающих посмотреть на работы самого известного в России граффити-райтера и идеолога собственного движения в современном искусстве — каллиграфутуризма.