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Граффити с портретом ученого Петра Капицы украсило территорию университета в Петербурге

На территории Политехнического университета нарисовали граффити с портретом советского ученого и лауреата Нобелевской премии по физике Петра Капицы. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на источник. Портрет нарисовали на кирпичной стене сооружения, находящегося рядом с Научно-исследовательским комплексом вуза.

Автор рисунка — Василий Цветков. Художник выложил в своем instagram процесс создания портрета. Есть вероятность, что рядом с изображением ученого появятся и другие работы. Об этом намекает надпись возле первой работы: «To be continued».

Ранее мы писали, что Арт-группа «Явь» завершила работу над самым длинным граффити в Петербурге. Стрит-арт находится в одном из жилых комплексов Невского района. Рисунок протяженностью в 220 квадратных метров делали три недели.


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