Граффити с портретом ученого Петра Капицы украсило территорию университета в Петербурге
На территории Политехнического университета нарисовали граффити с портретом советского ученого и лауреата Нобелевской премии по физике Петра Капицы. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на источник. Портрет нарисовали на кирпичной стене сооружения, находящегося рядом с Научно-исследовательским комплексом вуза.
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Рисую в центре кампуса Политеха. Рисунок посвещен нобелевскому лауреату-политехнику П.Л.Капице🎓 В течении недели работа обретет окончательный результат 🏁 . #tswet #tswet_art #tswet_graffiti #graffiti #graffiti_russia #спбгпу #политех #спбпу #капицарисунок #арт #рисую #mural #portrait #портрет #портретрисунок #спбпу_капица#draw #artwork
Автор рисунка — Василий Цветков. Художник выложил в своем instagram процесс создания портрета. Есть вероятность, что рядом с изображением ученого появятся и другие работы. Об этом намекает надпись возле первой работы: «To be continued».
Ранее мы писали, что Арт-группа «Явь» завершила работу над самым длинным граффити в Петербурге. Стрит-арт находится в одном из жилых комплексов Невского района. Рисунок протяженностью в 220 квадратных метров делали три недели.
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