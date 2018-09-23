Граффити с портретом ученого Петра Капицы украсило территорию университета в Петербурге

Автор рисунка — Василий Цветков. Художник выложил в своем instagram процесс создания портрета. Есть вероятность, что рядом с изображением ученого появятся и другие работы. Об этом намекает надпись возле первой работы: «To be continued».

Ранее мы писали, что Арт-группа «Явь» завершила работу над самым длинным граффити в Петербурге. Стрит-арт находится в одном из жилых комплексов Невского района. Рисунок протяженностью в 220 квадратных метров делали три недели.