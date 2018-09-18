Выставка Бэнкси в Петербурге: как она создана и почему художник выступает против нее
С 14 сентября по 5 ноября в Манеже Конюшенного ведомства проходит выставка одного из самых известных в мире художников-граффитистов Бэнкси. Вокруг этого события развернулся скандал: оказалось, что сам Бэнкси о нем не знал и не давал согласия на показ своих работ. «Фонтанка.ru» разобралась, имели ли организаторы право выставлять эти рисунки.
О чем граффити Бэнкси, сделавшие его знаменитым? О плохих «копах», тупом набивании тележек в супермаркетах всякой ерундой, насильственном распространении демократии и навязанных ценностях. О милитаризме и слежке государств за своими гражданами, а также о том, что зритель ценит лишь то искусство, вокруг которого большие золотые рамы. Бэнкси настаивает: «Я не беру денег за просмотр своих работ — если, конечно, к этому не прилагается поездка на колесе обозрения (имеется в виду проект художника «Дисмалэнд» в заброшенном парке развлечений — Прим.ред.)».
Деньги за Бэнкси берут другие люди. Было немало случаев, когда его граффити вырезали из штукатурки, местные жители закрывали их картоном, чтобы потом зарабатывать на фотографировании. На каком-то этапе процесс дошел до «промышленных» масштабов — больших выставок, которые проводятся в разных городах мира, и по поводу каждой Бэнкси выпускает пресс-релиз, что не имеет к происходящему никакого отношения, а его работы выставляются без его ведома — и это при жизни автора.
Но спрос есть — а значит, есть и предложение. Летом 2018 года в Москве открылась выставка Бэнкси — а именно она сейчас приехала в Петербург полным составом — и, судя по популярности у публики, принесла организаторам большие деньги. Продюсер и организатор проекта Александр Начкебия не скрывал и по просьбе нашего издания еще раз подтвердил, что ее бюджет превысил 1,5 миллиона долларов: в эту сумму вошла аренда произведений, страховка, расходы на перевозку работ, аренду помещений и рекламу. При этом, как сообщалось в новостях, экспозицию посмотрели порядка 300 тысяч человек — при средней цене билета в 600 рублей (550 в будние и 650 в выходные, vip-билеты — 1400; в Петербурге билеты несколько дешевле) это должно было принести порядка 180 миллионов рублей, то есть около 2,8 миллиона долларов. Даже с учетом зарплат и других выплат выгода очевидна. И это еще не бралась в расчет поддержка спонсоров.
Стоимость страховки (свыше ста тысяч фунтов) объясняется высокой рыночной стоимостью работ Бэнкси, самая дорогая из которых — Мона Лиза (700 тысяч фунтов). Немногим дешевле стоит дверь с изображением обезьяны — 650 тысяч фунтов. При этом сам Бэнкси торгует своими работами разве что ради забавы: в 2013 году в Нью-Йорке он арендовал в парке лоток, с которого никому не известный человек торговал подлинными холстами художника — по 60 долларов за штуку. Распродажа, кстати, прошла не особенно бойко: никто не догадывался, что Бэнкси могли торговать вот так, или попросту не верили в подлинность (хотя на них были автографы).
Собственно, из подобным образом собранных работ — где-то кому-то нарисованных, подаренных, оставленных или проданных за небольшие деньги — и составлена, по большей части, экспозиция «Бэнкси: гений или вандал?» Муралов, граффити, вырезанных со стен зданий на ней нет. С улицы, по словам Александра Начкебии, «пришло» только экспонатов пять-семь (включая дорожные знаки — со слоном и примотанной к его спине ракетой или с крысой с фотоаппаратом на знаке, предупреждающем о камерах с замером скорости): все остальное — либо холсты, либо принты, либо фотографии разных работ и акций. Например, таких масштабных как «Дисмалэнд» — постапокалиптический парк развлечений Бэнкси открыл в 2015 году в деревне Уэстон-Супер-Мэр с помощью коллег-художников. Оттуда, кстати, на выставку попали купюры, которыми публика расплачивалась за развлечения. А еще — снимки инсталляции, обыгрывающей автокатастрофу, в которой погибла принцесса Диана, и фотография скульптуры-лодки с беженцами. Эта тема интересна Бэнкси, в 2015 году он написал в лагере беженцев в Кале портрет Стива Джобса с узелком вещей и компьютером, намекая на происхождение отца основателя Apple.
— Если бы у нас были экспонаты на штукатурке, это означало бы, что мы взяли работы, которые Бэнкси делал бесплатно для людей, и берем за это деньги, — признал Александр Начкебия. — И здесь с точки зрения морали Бэнкси был бы прав. Сейчас не очень правильно предъявлять претензии по этому поводу: например, холст «Обезьяна с гранатой» Бэнкси подарил своему другу, сзади есть посвящение. Кто бы когда ее мог увидеть бесплатно на улице? Те принты, которые он оставляет на улицах, он тоже тиражирует — или на холстах, или на принтах. Мы сознательно не брали штукатурки, чтобы не раздражать Бэнкси и не привлекать излишнего внимания людей, которые к нам бы предъявляли претензии, что мы берем деньги непонятно за что.
К каждой работе на выставке есть сертификат подлинности — с учетом характера Бэнкси, это достижение: художник не стал бы подписывать то, что украдено у прохожих.
— Один зал на выставке — «Жизнь и смерть искусства» — рассказывает о судьбе работ Бэнкси, которые были оставлены на улице, — продолжает организатор. — Например, известная работа «Игры с мячом запрещены» была сделана в 2009 году на улице в Лондоне, по ней сделали принт, который есть у нас, она же есть в виде большого холста, которым владеет очень известный художник. Что касается оригинала: в Англии есть компания, чья специализация — переносить штукатурку на плексиглас. Они в 2013 году вырезали эту работу — а поскольку она огромная, то теперь состоит из трех больших глыб бетона: на одной плите — мальчик, на другой — девочка, на третьей — заменяющий мяч флаг с надписью: «Игры с мячом запрещены». В знак протеста Бэнкси на ту работу сертификат не предоставил.
Выставка в Петербурге собрана из тринадцати частных коллекций — от Америки до Испании. Уговаривать некоторых владельцев приходилось подолгу — ради переговоров с одним из них продюсеру пришлось четыре раза за неделю слетать в Нью-Йорк: менялась политическая обстановка и, в зависимости от нее, мнение коллекционера о возможности участия. Зато теперь собранная таким образом экспозиция будет еще какое-то время путешествовать по миру: по словам Начкебии, ее ждут сначала в Мексике, потом в Париже, затем на Венецианской биеннале и, наконец, в Брюсселе.
Стив Лазаридес, бывший агент Бэнкси, сказал мне такую фразу, когда был приглашен на московскую выставку: «То, что делает Бэнкси прекрасным художником, делает его не очень хорошим человеком, — вспоминает Начкебия. — Он — это всегда протест, недовольство, агрессивный имидж. Так что тот пост во вселенной Бэнкси — это очень позитивный комментарий. Художник в первый раз высказался сам по поводу какой-то выставки! Молчал два с половиной месяца, хотя во время всех предыдущих выставок в первый же день выходил пресс-релиз его компании, где организаторов называли капиталистическими тварями или людьми, которые наживаются на чужом имени. Везде говорилось, что это нелегально, людей призывали не ходить туда. Бэнкси знал о нашей выставке, мы ему направили письмо еще в декабре, и он никак не отреагировал. 25 тысяч постов английских граждан с тэгом Бэнкси по поводу нашей выставки, где они побывали, приехав на Чемпионат мира, не могли пройти мимо него. Просто Бэнкси — это всегда скандал, протест».
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