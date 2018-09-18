Выставка Бэнкси в Петербурге: как она создана и почему художник выступает против нее

— Если бы у нас были экспонаты на штукатурке, это означало бы, что мы взяли работы, которые Бэнкси делал бесплатно для людей, и берем за это деньги, — признал Александр Начкебия. — И здесь с точки зрения морали Бэнкси был бы прав. Сейчас не очень правильно предъявлять претензии по этому поводу: например, холст «Обезьяна с гранатой» Бэнкси подарил своему другу, сзади есть посвящение. Кто бы когда ее мог увидеть бесплатно на улице? Те принты, которые он оставляет на улицах, он тоже тиражирует — или на холстах, или на принтах. Мы сознательно не брали штукатурки, чтобы не раздражать Бэнкси и не привлекать излишнего внимания людей, которые к нам бы предъявляли претензии, что мы берем деньги непонятно за что.

К каждой работе на выставке есть сертификат подлинности — с учетом характера Бэнкси, это достижение: художник не стал бы подписывать то, что украдено у прохожих.

— Один зал на выставке — «Жизнь и смерть искусства» — рассказывает о судьбе работ Бэнкси, которые были оставлены на улице, — продолжает организатор. — Например, известная работа «Игры с мячом запрещены» была сделана в 2009 году на улице в Лондоне, по ней сделали принт, который есть у нас, она же есть в виде большого холста, которым владеет очень известный художник. Что касается оригинала: в Англии есть компания, чья специализация — переносить штукатурку на плексиглас. Они в 2013 году вырезали эту работу — а поскольку она огромная, то теперь состоит из трех больших глыб бетона: на одной плите — мальчик, на другой — девочка, на третьей — заменяющий мяч флаг с надписью: «Игры с мячом запрещены». В знак протеста Бэнкси на ту работу сертификат не предоставил.