Видео: экскурсия по выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в Эрмитаже

5 сентября в Эрмитаже открылась выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» из частной коллекции нью-йоркского миллиардера Томаса Каплана (здесь мы рассказываем о ней подробнее). Специально для «Собака.ru» куратор выставки Ирина Соколова провела экскурсию.

На выставке. которая продлится до 13 января, покажут 83 произведения выдающихся живописцев Золотого века Голландии, в том числе картины Рембрандта (включая работы его раннего лейденского периода и зрелого творчества), Франса Халса и Иоханнеса Вермеера, а также работы учеников Рембрандта (Фердинанд Бол и Говерт Флинк). Ядро коллекции — два рисунка и двенадцать картин Рембрандта Харменса ван Рейна, которым Томас Каплан, по его признанию, буквально «одержим».