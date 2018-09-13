Видео: экскурсия по выставке Бэнкси в Петербурге
14 сентября в Манеже Конюшенного ведомства откроется выставка одного из самых известных британских художников-граффитистов Бэнкси. Организаторы выставки провели для читателей «Собака.ru» эксклюзивную видеоэкскурсию.
На площади в 1500 кв. м построят экспозицию-лабиринт, куда поместят работы таинственного британца. Экспозиция выставки, составленная галереей Lilley Fine Art, представит работы из частных собраний коллекционеров со всего мира. В коллекцию входит 68 подлинных работ художника, среди которых 27 оригиналов, написанных непосредственно рукой художника, и 41 тиражная работа (принты). Общая оценочная стоимость работ составляет 12 миллионов фунтов.
Кроме работ художника на выставке создана мультимедийная инсталляция, посвященная личности Бэнкси, и фотопроект, состоящий из 50 фотографий граффити, найденных на улицах Великобритании.
Петербуржцы также смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом на русском и английском, который в течение 2-х часов рассказывает о каждой работе.
Ранее в СМИ писали о том, что личность Бэнкси раскрыта: неуловимым стрит-арт художником, по мнению журналиста Крейга Уильямса, является лидер группы Massive Attack Роберт Дель Ная.
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