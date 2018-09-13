Видео: экскурсия по выставке Бэнкси в Петербурге

На площади в 1500 кв. м построят экспозицию-лабиринт, куда поместят работы таинственного британца. Экспозиция выставки, составленная галереей Lilley Fine Art, представит работы из частных собраний коллекционеров со всего мира. В коллекцию входит 68 подлинных работ художника, среди которых 27 оригиналов, написанных непосредственно рукой художника, и 41 тиражная работа (принты). Общая оценочная стоимость работ составляет 12 миллионов фунтов.