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Видео: экскурсия по выставке Бэнкси в Петербурге

14 сентября в Манеже Конюшенного ведомства откроется выставка одного из самых известных британских художников-граффитистов Бэнкси. Организаторы выставки провели для читателей «Собака.ru» эксклюзивную видеоэкскурсию. 

 

На площади в 1500 кв. м построят экспозицию-лабиринт, куда поместят работы таинственного британца. Экспозиция выставки, составленная галереей Lilley Fine Art, представит работы из частных собраний коллекционеров со всего мира. В коллекцию входит 68 подлинных работ художника, среди которых 27 оригиналов, написанных непосредственно рукой художника, и 41 тиражная работа (принты). Общая оценочная стоимость работ составляет 12 миллионов фунтов.

Кроме работ художника на выставке создана мультимедийная инсталляция, посвященная личности Бэнкси, и фотопроект, состоящий из 50 фотографий граффити, найденных на улицах Великобритании.

Петербуржцы также смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом на русском и английском, который в течение 2-х часов рассказывает о каждой работе.

Ранее в СМИ писали о том, что личность Бэнкси раскрыта: неуловимым стрит-арт художником, по мнению журналиста Крейга Уильямса, является лидер группы Massive Attack Роберт Дель Ная.


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