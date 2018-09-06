В Петербурге запустили онлайн-журнал о современном искусстве города

В Петербурге запустили онлайн-журнал о современном искусстве «К.Р.А.П.И.В.А». На это обратило внимание издание «Бумага». Аббревиатура в названии означает «культура, ревью, аналитика, Петербург, искусство, вовлеченность и активизм».

Среди авторов — арт-критики, художники, молодые искусствоведы из Петербурга, кураторы и поэты. О создании проекта авторы задумались после того, как поняли, что в пятимиллионном городе нет ни одного издания про искусство.

В «нулевом» выпуске опубликованы материалы об искусстве города, современном театре и петербургской художественной традиции.

Ранее фотограф из Петербурга Денис Семяков и основатель магазина уличной одежды «Родина» Артем Малышев выпустили вторую часть первой энциклопедии о стритвеар-марках в России.