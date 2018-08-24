5 сентября в Николаевском зале Зимнего дворца откроется выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», где будут представлены шедевры голландской живописи из самых известных частных собраний мира.

Лейденская коллекция было основана в 2003 году Томасом Капланом и его женой Дафной Реканати-Каплан. Такое название коллекции дали в честь нидерландского города, где родился Рембрандт.

В экспозицию в Эрмитаже вошли 82 произведения, в том числе 12 картин Рембрандта, работы Франса Халса и Иоханнеса Вермеера, а также учеников Рембрандта — Геррита Дау, Фердинанда Бола и Говерта Флинка. Отметим, что выставка приехала в Государственный Эрмитаж из Пушкинского музея — до этого ни одно из этих произведений ранее не выставлялось в России.