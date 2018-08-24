В Эрмитаже покажут коллекцию Рембрандта и Вермеера, которая впервые приехала в Россию
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Рембрандт Харменс ван Рейн "Минерва", 1635 г.
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Ян Вермеер Делфтский "Девушка за вёрджинелом", около 1670–1672
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Карел Фабрициус "Явление ангела Агари", около 1645 г.
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Леонардо да Винчи "Голова медведя", около 1485 г.
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Ян Ливенс "Юноша в плаще и тюрбане" (Портрет принца Руперта Пфальцского), около 1631 г.
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Ян Стен "Молитва перед едой", 1660 г.
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Франс ван Мирис Старший "Дама с попугаем", 1663 г.
5 сентября в Николаевском зале Зимнего дворца откроется выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», где будут представлены шедевры голландской живописи из самых известных частных собраний мира.
Лейденская коллекция было основана в 2003 году Томасом Капланом и его женой Дафной Реканати-Каплан. Такое название коллекции дали в честь нидерландского города, где родился Рембрандт.
В экспозицию в Эрмитаже вошли 82 произведения, в том числе 12 картин Рембрандта, работы Франса Халса и Иоханнеса Вермеера, а также учеников Рембрандта — Геррита Дау, Фердинанда Бола и Говерта Флинка. Отметим, что выставка приехала в Государственный Эрмитаж из Пушкинского музея — до этого ни одно из этих произведений ранее не выставлялось в России.
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Герард (Геррит) Доу, Старик рассматривающий глобус (Гераклит ?), Голландия, около 1628 г.
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Адриан ван дер Верф, Сарра вводит Агарь к Аврааму, Голландия, 1696 г.
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Якоб Врел, Старушка у камина Голландия, около 1655 г.
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Герард (Геррит) Доу, Торговка сельдями, Голландия,1670-1675 гг
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Герард (Геррит) Доу, Купальщик, Голландия, около 1660-1665 гг.
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Питер Корнелис ван Слингеланд, Завтрак молодого человека, Голландия, вторая половина XVII в
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Франс Янс ван Мирис Старший, Разбитое яйцо, Голландия, вторая половина XVII в.
В состав выставки включены восемь эрмитажных экспонатов. Посетители познакомятся с шедеврами раннего лейденского периода творчества Рембрандта из серии аллегорий чувств: «Извлечение камня глупости (Аллегория осязания)», «Три музыканта (Аллегория слуха)» и недавняя находка — «Пациент, упавший в обморок (Аллегория обоняния).
Экспозиция будет открыта до 13 января 2019 года.
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