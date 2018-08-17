Шнуров и Цыпкин вместе выступят на сцене Гоголь-центра

Лидер группировки «Ленинград» и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров выступит на сцене Гоголь-центра вместе с Александром Цыпкиным в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения».

Программа называется «ШНУРтирование писателя Цыпкина». Писатель и музыкант, которые известны своим эпатажными текстами и хулиганским поведением на сцене не поддержат привычный имидж, а исполнят свои грустные и лирические произведения, обсудят написанное, поделятся взглядами на такие понятия, как дружба, честь, принципиальность, интеллигентность, взрослость.

«Мы давно знакомы, практически с юности, я всегда с огромной симпатией относился к творчеству „Ленинграда”, но Сергей гораздо шире имиджа возмутителя спокойствия и автора шлягеров. Он умнейший и тончайший человек, с глубоким пониманием самых серьезных жизненных вопросов, ну и как всякий артист, заставляющий других улыбаться, сам, как мне кажется, грустит гораздо чаще, чем думают зрители. Последнее нас особенно объединяет. Уверен, мы немного удивим всех наших поклонников», — рассказывает Цыпкин.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.