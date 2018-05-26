Картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» порвана в трех местах — ее повредил вандал

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») серьезно пострадала от рук вандалов. Об этом сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

«В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали», — сообщили в пресс-службе.

По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы. Были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего «работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея». Реставраторы галереи изучают последствия нанесенных ударов и работают над последовательной программой по восстановлению произведения. «Среди первоочередных действий —проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны», — сообщили в пресс-службе.

По материалам «ДП»