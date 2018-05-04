Михаил Шемякин: «Как и любой русский человек, я могу очень широко замахнуться»

О планах

Как писал Маяковский, планов громадье. Это не значит, конечно, что все они будут осуществлены, но, как и любой русский человек, я могу очень широко замахнуться. Готовлю большую выставку в Музее современного искусства в Москве. Будет необычно: новые поиски, абстрактное искусство, цветные конструкторы, в которых сам зритель может комбинировать элементы. Потом – долгая работа с адвокатами, так как нужно их запантентовать. И ладно, если они будут украдены, главное – чтобы не опошлены. Может быть, потом будем делать выставку фотографий: парижских, нью-йоркских, петербургских.

О русском языке

Еще мечтаю издать иллюстрированные книги русских загадок и народных говоров. Мы с моими студентами занимаемся проектом, который посвящен старорусским словам. Очень важно помнить и хранить живой разговорный язык – древний, могучий и великий. Цель – возродить эти слова в современном мире. Такая же задача стояла перед Солженицыным – он создал свой собственный словарь. Мало кто сейчас понимает, для чего мы вечно куда-то бежим, спешим, а в его время и тем более, поэтому успеха его труд так и не имел.

Мы пытаемся найти редкие, забавные слова, которые могут быть воскрешены через очень простую вещь – детский юмор. Малыши же обожают смешные дразнилки! Мы даже провели переговоры с «Первым каналом» о проекте. Его суть – в коротких утренних вставках, где на экран будут выбегать персонажи – неряха, растяпа, ротозей. Думаю, дети будут хорошо запоминать лексику именно через такие рисунки.