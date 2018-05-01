В Петербурге прошел аукцион в поддержку центра «Антон тут рядом»

Аукционный дом Phillips и российские художники провели благотворительный аукцион в поддержку центра «Антон тут рядом».

На сайте «Антон тут рядом» представлен каталог аукционных лотов. Участниками проекта стали художники Ольга Тобрелутс, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леонид Цхэ, Олег Доу, Александр Дашевский, Олег Маслов, Георгий Острецов, Ли Анатолий Белкин. Также можно приобрести картины студентов центра — Николая Толоконникова, Дениса Сироткина и Михаила Гавричикова.

Аукцион проходил с 2 по 30 апреля. Таким образом организаторы надеются максимально распространить информацию о необходимости помощи и поддержки людей с расстройствами аутистического спектра.